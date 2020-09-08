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https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:03
2020-09-09T01:19
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Председатель "Единой России" <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.Как напомнил председатель ЕР, пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения."Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил Медведев.Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov" target="_blank">Андрей Кутепов</a>. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.
https://ria.ru/20200506/1571053757.html
https://ria.ru/20200908/maloimuschie-1576950530.html
Работа есть всегда, люди просто хотят высокооплачиваемую. В итоге с карманов работающих людей будем платит лодырям и предпринимателям, скрывающим свой доход.
458
Выборы 13 сентября...Едро под большим вопросом...А после выборов можно и забыть (типа обсудили и ок)
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РИА Новости
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дмитрий медведев, единая россия, экономика

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

18:03 08.09.2020 (обновлено: 01:19 09.09.2020)
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© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил он на совещании по социальным проектам партии.

Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.
Как напомнил председатель ЕР, пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.
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Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.
"Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил Медведев.
Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.
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61218943721277
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Работа есть всегда, люди просто хотят высокооплачиваемую. В итоге с карманов работающих людей будем платит лодырям и предпринимателям, скрывающим свой доход.
8 сентября, 18:36
kkotiara
1785420269
Выборы 13 сентября...Едро под большим вопросом...А после выборов можно и забыть (типа обсудили и ок)
8 сентября, 18:39
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
3641848061
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