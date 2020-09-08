https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:03

2020-09-08T18:03

2020-09-09T01:19

дмитрий медведев

единая россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Председатель "Единой России" <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.Как напомнил председатель ЕР, пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения."Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил Медведев.Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov" target="_blank">Андрей Кутепов</a>. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.

https://ria.ru/20200506/1571053757.html

https://ria.ru/20200908/maloimuschie-1576950530.html

kotiara Работа есть всегда, люди просто хотят высокооплачиваемую. В итоге с карманов работающих людей будем платит лодырям и предпринимателям, скрывающим свой доход. 458

Влад Тёплыйстан Выборы 13 сентября...Едро под большим вопросом...А после выборов можно и забыть (типа обсудили и ок) 455

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, экономика