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Звезда сериала "Кухня" поразила фанатов откровенным фото
Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элион" Мария Горбань во время отдыха на Мальдивах РИА Новости, 08.09.2020
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мальдивы
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элион" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> во время отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a> поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото.Девушка снялась на фоне лазурной воды. На фото она сидит на пляже на фоне океана без верхней части купальника — грудь она прикрывает рукой и мокрыми волосами.Поклонники артистки восхитились таким смелым решением и завалили ее комплиментами. "Секси", "Смело", "Ну какая красота", "Нереальная Маша", "Мария, что вы с нами делаете?" — поделились фанаты в комментариях своим мнением.Многие не смогли найти нужных слов, оставив лишь эмодзи в виде удивленных смайликов.
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60
мария горбань, мальдивы, общество

Звезда сериала "Кухня" поразила фанатов откровенным фото

02:28 08.09.2020 (обновлено: 02:29 08.09.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Мария Горбань (справа)
Актриса Мария Горбань (справа) - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Мария Горбань (справа). Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элион" Мария Горбань во время отдыха на Мальдивах поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото.
Девушка снялась на фоне лазурной воды. На фото она сидит на пляже на фоне океана без верхней части купальника — грудь она прикрывает рукой и мокрыми волосами.
"Срочно собирайте чемоданы, пока билеты еще есть. Хочу тут жить!" — поделилась эмоциями Маша.
Поклонники артистки восхитились таким смелым решением и завалили ее комплиментами. "Секси", "Смело", "Ну какая красота", "Нереальная Маша", "Мария, что вы с нами делаете?" — поделились фанаты в комментариях своим мнением.
Многие не смогли найти нужных слов, оставив лишь эмодзи в виде удивленных смайликов.
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Мария ГорбаньМальдивыОбщество
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