https://ria.ru/20200908/maldivy-1576905917.html

Звезда сериала "Кухня" поразила фанатов откровенным фото

Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элион" Мария Горбань во время отдыха на Мальдивах РИА Новости, 08.09.2020

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мария горбань

мальдивы

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта "Орел и Решка. Россия", звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элион" <a href="http://ria.ru/person_mariya-gorban/" target="_blank" data-auto="true">Мария Горбань</a> во время отдыха на <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивах</a> поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото.Девушка снялась на фоне лазурной воды. На фото она сидит на пляже на фоне океана без верхней части купальника — грудь она прикрывает рукой и мокрыми волосами.Поклонники артистки восхитились таким смелым решением и завалили ее комплиментами. "Секси", "Смело", "Ну какая красота", "Нереальная Маша", "Мария, что вы с нами делаете?" — поделились фанаты в комментариях своим мнением.Многие не смогли найти нужных слов, оставив лишь эмодзи в виде удивленных смайликов.

мальдивы

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, мальдивы, общество