https://ria.ru/20200908/magazin-apple-1576952197.html

Apple откроет первый магазин на воде в виде стеклянного шара

Один из самых оригинальных фирменных магазинов Apple готовится к открытию в Сингапуре — он выполнен из стекла и располагается на воде. О новой торговой точке... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:19

2020-09-08T18:19

2020-09-08T18:19

риа наука

apple

сингапур (страна)

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Один из самых оригинальных фирменных магазинов <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> готовится к открытию в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> — он выполнен из стекла и располагается на воде. О новой торговой точке рассказали в самой <u><a href="https://www.apple.com/newsroom/2020/09/apple-marina-bay-sands-opens-thursday-in-singapore/" target="_blank" rel="nofollow noopener">компании</a></u>.Постройка находится в заливе Марина-Бэй, что отражено в названии — Apple Marina Bay Sands. Это цельностеклянная купольная конструкция, которая держится буквально на 10 вертикальный стойках.Как подчеркнули создатели, проект вдохновлен римским Пантеоном. Из магазина открывается 360-градусный вид на город. Солнечный свет проходит через стеклянный купол таким образом, чтобы буквально заливает помещение. А горизонтальные пластины исключают возникновения неприятных для зрения бликов. Интерьер Apple Marina Bay Sands выполнен из древесины и металла, а в самом торговом зале высажены живые деревья.Необычный магазин откроется уже 10 сентября. Как подчеркивают в Apple, работать он будет со всеми коронавирусными мерами безопасности: посетители и работники наденут маски, на входе измеряют температуру, а в торговом зале будут соблюдать социальное дистанцирование.

https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, сингапур (страна), технологии