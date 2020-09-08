Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576949327.html
Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии
Если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:32
2020-09-08T23:49
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576951858_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6ca52fb82e79c940722c5d7d2ba435f6.jpg
<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> в интервью российским телеканалам.Видео опубликовал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Лукашенко, обращаясь к российским журналистам, призвал не расслабляться ввиду "определенных политических событий", которые скоро будут в России."Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал белорусский лидер.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
https://ria.ru/20200908/protesty-1576935808.html
Россия уже давно рухнула под натиском международных олигархов, ограбивших её народ. Последним оплотом социальной справедливости остаётся именно Беларусь. Лукашенко пока ещё не позволяет международным олигархам обменять заводы, землю и природные ископаемые страны на демократию и свободу от всего этого.
172
Никак корону не снимет. Это Белоруссия без России пустое место.
154
48
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Следующая будет Россия" – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью RT, что если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия.
2020-09-08T17:32
true
PT1M20S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576951858_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_f67e677842c40a55000a09a0272b4d45.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

17:32 08.09.2020 (обновлено: 23:49 08.09.2020)
8131
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам.
Видео опубликовал RT.
Лукашенко, обращаясь к российским журналистам, призвал не расслабляться ввиду "определенных политических событий", которые скоро будут в России.
"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал белорусский лидер.

Президент обратил особое внимание на сложность ситуации с протестами. "Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:17Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия
1106564958
Обсудить 48
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Россия уже давно рухнула под натиском международных олигархов, ограбивших её народ. Последним оплотом социальной справедливости остаётся именно Беларусь. Лукашенко пока ещё не позволяет международным олигархам обменять заводы, землю и природные ископаемые страны на демократию и свободу от всего этого.
8 сентября, 17:41
Walter GabermannWalter Gabermann
85944169
Никак корону не снимет. Это Белоруссия без России пустое место.
8 сентября, 17:39
ООлег
83313064
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Лукашенко назвал появление с автоматом порывом души
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко заявил, что без него "покатится" вся страна
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии посоветовал ВОЗ "молчать" с рекомендациями по COVID-19
Алексей Навальный
Данные по Навальному недоступны даже немецкому следствию, заявил эксперт
Мария Колесникова
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в здании Пресненского суда города Москвы
Стало известно о реакции жены Ефремова на приговор
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Тюмени подросток умер во время урока физкультуры
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремова поместили в московский СИЗО №5 "Водник"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что у него нет миллиардов
Иван Кравцов и Антон Родненков
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния