https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576949327.html

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

Если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:32

2020-09-08T17:32

2020-09-08T23:49

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Если Белоруссия "рухнет", следующей будет Россия, заявил во вторник президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> в интервью российским телеканалам.Видео опубликовал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Лукашенко, обращаясь к российским журналистам, призвал не расслабляться ввиду "определенных политических событий", которые скоро будут в России."Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал белорусский лидер.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

https://ria.ru/20200908/protesty-1576935808.html

Walter Gabermann Россия уже давно рухнула под натиском международных олигархов, ограбивших её народ. Последним оплотом социальной справедливости остаётся именно Беларусь. Лукашенко пока ещё не позволяет международным олигархам обменять заводы, землю и природные ископаемые страны на демократию и свободу от всего этого. 172

Олег Никак корону не снимет. Это Белоруссия без России пустое место. 154

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Следующая будет Россия" – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью RT, что если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия. 2020-09-08T17:32 true PT1M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире