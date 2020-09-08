https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576948326.html

Лукашенко заявил, что у него нет миллиардов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него миллиардов нет, но даже если бы были, он не покинул бы страну, передает слова белорусского лидера... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:14

2020-09-08T17:14

2020-09-08T17:27

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что у него миллиардов нет, но даже если бы были, он не покинул бы страну, передает слова белорусского лидера корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, который участвовал в интервью с президентом вместе с тремя другими российскими журналистами."Знаете, даже такая фраза прозвучала: "Я не <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь"", - цитирует журналист президента в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> сообщила РИА Новости, что во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> возьмет интервью у Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Романом Бабаяном</a>.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html

Михаил Басов Конечно нет. Уже и в долг живем. Только почему то его самолет в Швейчарию на ремонт летает. ) 10

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире