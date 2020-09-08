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https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html
Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы российских журналистов. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:49
2020-09-08T17:48
telegram (приложение)
александр лукашенко
минск
чехия
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> ответил на вопросы российских журналистов.Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргаритой Симоньян</a>, корреспондентом Первого канала Антоном Верницким, ведущим "Вестей" на "России 1" Евгением Рожковым, а также главным редактором радио "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Романом Бабаяном</a>.Полностью интервью еще не опубликовано, но известно, что оно длилось около двух часов и состояло примерно из двадцати вопросов.Выдержки из беседы опубликовал <a href="https://t.me/rt_russian" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.О президентствеЛукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" на своем посту. "Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — выразил уверенность он.Президент подчеркнул, что "просто так не уйдет".При этом глава государства заявил, что не исключает проведения досрочных выборов после конституционной реформы. Он также отметил, что по-человечески ему обидно из-за протестов, но он понимает, что многие уже забыли, какой была Белоруссия двадцать лет назад.Кто стоит за протестамиЛукашенко выразил уверенность, что за протестами в стране стоят американцы."Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят прежде всего американцы, а действуют они через центры в Польше и Чехии. Но есть причины и внутренние. &lt;...&gt; В Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", — процитировал Лукашенко Рожков (в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1").Отвечая на другой вопрос, президент подчеркнул, что интересантам нужна не столько Белоруссия, сколько Россия."Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", — привел слова белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Samvel_Babajan/" target="_blank" data-auto="true">Бабаян</a>, чей рассказ опубликовало госагентство Белта.Об оппозицииЛукашенко заявил, что не считает своих оппонентов оппозицией и на диалог с ними не пойдет."Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — цитирует белорусского лидера Бабаян в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Об автомате и жестких задержанияхКадры, на которых он запечатлен с автоматом в руках, Лукашенко объяснил желанием показать, что он никуда не убежал и готов до конца защищать свою страну. Он также признал, что в первые дни протестов были "переборы" со стороны силовиков."По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, и избивали в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну", — рассказал Рожков.Как он отметил, белорусский президент пообещал разобраться с нарушениями.Про миллиардыВ интервью Лукашенко заявил, что у него, в отличие от бывшего президента Украины Петра Порошенко, нет миллиардов. Об этом в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал Антон Верницкий."Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", — процитировал он белорусского президента.Об отношениях с РоссиейТакже в беседе с журналистами Лукашенко предположил, что подобное тому, что сейчас происходит в Белоруссии, может произойти и в России, и подчеркнул важность двусторонних связей и поддержки.<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства, добавил он.
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https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html
Я из народа Беларуси!! Я за него голосовал! Он поднял нашу страну. Я помню 1994 год, купоны-талоны. Или Вы все ... в Польшу
833
УВОЛЕН! Так решил Народ Беларуси!
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минск
чехия
белоруссия
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telegram (приложение), александр лукашенко, минск, чехия, белоруссия

Лукашенко дал большое интервью российским журналистам

15:49 08.09.2020 (обновлено: 17:48 08.09.2020)
28501
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы российских журналистов.
Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом Первого канала Антоном Верницким, ведущим "Вестей" на "России 1" Евгением Рожковым, а также главным редактором радио "Говорит Москва" Романом Бабаяном.
Полностью интервью еще не опубликовано, но известно, что оно длилось около двух часов и состояло примерно из двадцати вопросов.
Выдержки из беседы опубликовал RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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О президентстве

Лукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" на своем посту. "Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — выразил уверенность он.
Президент подчеркнул, что "просто так не уйдет".
"Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" — считает он.
При этом глава государства заявил, что не исключает проведения досрочных выборов после конституционной реформы.
Он также отметил, что по-человечески ему обидно из-за протестов, но он понимает, что многие уже забыли, какой была Белоруссия двадцать лет назад.
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Кто стоит за протестами

Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в стране стоят американцы.
"Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят прежде всего американцы, а действуют они через центры в Польше и Чехии. Но есть причины и внутренние. <...> В Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", — процитировал Лукашенко Рожков (в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1").
Отвечая на другой вопрос, президент подчеркнул, что интересантам нужна не столько Белоруссия, сколько Россия.
"Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", — привел слова белорусского лидера Бабаян, чей рассказ опубликовало госагентство Белта.
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Об оппозиции

Лукашенко заявил, что не считает своих оппонентов оппозицией и на диалог с ними не пойдет.
"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — цитирует белорусского лидера Бабаян в своем Telegram-канале.

Об автомате и жестких задержаниях

Кадры, на которых он запечатлен с автоматом в руках, Лукашенко объяснил желанием показать, что он никуда не убежал и готов до конца защищать свою страну. Он также признал, что в первые дни протестов были "переборы" со стороны силовиков.
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"По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, и избивали в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну", — рассказал Рожков.
Как он отметил, белорусский президент пообещал разобраться с нарушениями.

Про миллиарды

В интервью Лукашенко заявил, что у него, в отличие от бывшего президента Украины Петра Порошенко, нет миллиардов. Об этом в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал Антон Верницкий.
"Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", — процитировал он белорусского президента.

Об отношениях с Россией

Также в беседе с журналистами Лукашенко предположил, что подобное тому, что сейчас происходит в Белоруссии, может произойти и в России, и подчеркнул важность двусторонних связей и поддержки.
Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства, добавил он.
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Союзное государство

Союзное государство — надгосударственное образование с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами. Соответствующий договор Минск и Москва подписали 8 декабря 1999 года.

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Telegram (приложение)Александр ЛукашенкоМинскЧехияБелоруссия
Популярные комментарии
Я из народа Беларуси!! Я за него голосовал! Он поднял нашу страну. Я помню 1994 год, купоны-талоны. Или Вы все ... в Польшу
8 сентября, 17:44
MMMikhail Mikhail
798400031
УВОЛЕН! Так решил Народ Беларуси!
8 сентября, 15:52
sergey art357sergey art357
27512227307
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