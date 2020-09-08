https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html

Лукашенко дал большое интервью российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы российских журналистов. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:49

2020-09-08T15:49

2020-09-08T17:48

telegram (приложение)

александр лукашенко

минск

чехия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928193_0:267:3166:2048_1400x0_80_0_0_1690da5286179924d66f4769305a9553.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> ответил на вопросы российских журналистов.Он пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргаритой Симоньян</a>, корреспондентом Первого канала Антоном Верницким, ведущим "Вестей" на "России 1" Евгением Рожковым, а также главным редактором радио "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Романом Бабаяном</a>.Полностью интервью еще не опубликовано, но известно, что оно длилось около двух часов и состояло примерно из двадцати вопросов.Выдержки из беседы опубликовал <a href="https://t.me/rt_russian" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.О президентствеЛукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" на своем посту. "Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — выразил уверенность он.Президент подчеркнул, что "просто так не уйдет".При этом глава государства заявил, что не исключает проведения досрочных выборов после конституционной реформы. Он также отметил, что по-человечески ему обидно из-за протестов, но он понимает, что многие уже забыли, какой была Белоруссия двадцать лет назад.Кто стоит за протестамиЛукашенко выразил уверенность, что за протестами в стране стоят американцы."Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят прежде всего американцы, а действуют они через центры в Польше и Чехии. Но есть причины и внутренние. <...> В Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", — процитировал Лукашенко Рожков (в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1").Отвечая на другой вопрос, президент подчеркнул, что интересантам нужна не столько Белоруссия, сколько Россия."Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы", — привел слова белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Samvel_Babajan/" target="_blank" data-auto="true">Бабаян</a>, чей рассказ опубликовало госагентство Белта.Об оппозицииЛукашенко заявил, что не считает своих оппонентов оппозицией и на диалог с ними не пойдет."Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — цитирует белорусского лидера Бабаян в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Об автомате и жестких задержанияхКадры, на которых он запечатлен с автоматом в руках, Лукашенко объяснил желанием показать, что он никуда не убежал и готов до конца защищать свою страну. Он также признал, что в первые дни протестов были "переборы" со стороны силовиков."По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, и избивали в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну", — рассказал Рожков.Как он отметил, белорусский президент пообещал разобраться с нарушениями.Про миллиардыВ интервью Лукашенко заявил, что у него, в отличие от бывшего президента Украины Петра Порошенко, нет миллиардов. Об этом в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал Антон Верницкий."Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь", — процитировал он белорусского президента.Об отношениях с РоссиейТакже в беседе с журналистами Лукашенко предположил, что подобное тому, что сейчас происходит в Белоруссии, может произойти и в России, и подчеркнул важность двусторонних связей и поддержки.<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства, добавил он.

https://ria.ru/20200907/lukashenko-1576863447.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html

Mikhail Mikhail Я из народа Беларуси!! Я за него голосовал! Он поднял нашу страну. Я помню 1994 год, купоны-талоны. Или Вы все ... в Польшу 833

sergey art357 УВОЛЕН! Так решил Народ Беларуси! 621

171

минск

чехия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), александр лукашенко, минск, чехия, белоруссия