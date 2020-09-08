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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939649.html
Лукашенко заявил о возможности повторения белорусского сценария в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:03
2020-09-08T15:10
светлана тихановская
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Первого канала"</a> Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко."Лукашенко о белорусских протестах: Не думайте, что подобное не может произойти в России", - цитирует журналист президента в своем Telegram-канале.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/avtomat-1576937302.html
Да тут дело не в том какой народ сознательный или нет, просто со стороны Запада цветную революцию готовят высококлассные специалисты по психологической войне. Через неделю после того как они запустят события половина населения будет требовать свержения Путина. Просто на Западе обладают такими технологиями манипулирования сознанием что обычным людям и не снилось.
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Попытки может и будут, но подобного нет!! И народ уже наученный, да и чекисты у нас классом повыше - вовремя отреагируют!!
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россия
белоруссия
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о возможности повторения белорусского сценария в России

15:03 08.09.2020 (обновлено: 15:10 08.09.2020)
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист "Первого канала" Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.
"Лукашенко о белорусских протестах: Не думайте, что подобное не может произойти в России", - цитирует журналист президента в своем Telegram-канале.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом
42912719
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да тут дело не в том какой народ сознательный или нет, просто со стороны Запада цветную революцию готовят высококлассные специалисты по психологической войне. Через неделю после того как они запустят события половина населения будет требовать свержения Путина. Просто на Западе обладают такими технологиями манипулирования сознанием что обычным людям и не снилось.
8 сентября, 15:10
СССергей Смирнов
1240117
Попытки может и будут, но подобного нет!! И народ уже наученный, да и чекисты у нас классом повыше - вовремя отреагируют!!
8 сентября, 15:06
bay71bbay71b
1321000
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