https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939649.html

Лукашенко заявил о возможности повторения белорусского сценария в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:03

2020-09-08T15:03

2020-09-08T15:10

светлана тихановская

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, комментируя протесты в республике, предупредил о том, что подобное может произойти и в России. Слова белорусского лидера приводит журналист <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Первого канала"</a> Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко."Лукашенко о белорусских протестах: Не думайте, что подобное не может произойти в России", - цитирует журналист президента в своем Telegram-канале.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/avtomat-1576937302.html

Сергей Смирнов Да тут дело не в том какой народ сознательный или нет, просто со стороны Запада цветную революцию готовят высококлассные специалисты по психологической войне. Через неделю после того как они запустят события половина населения будет требовать свержения Путина. Просто на Западе обладают такими технологиями манипулирования сознанием что обычным людям и не снилось. 25

bay71b Попытки может и будут, но подобного нет!! И народ уже наученный, да и чекисты у нас классом повыше - вовремя отреагируют!! 16

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире