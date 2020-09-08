https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939623.html

Лукашенко указал, кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за оппозиционными Telegram-каналами в Белоруссии стоят США, их главной целью является Россия. Об этом он... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:09

2020-09-08T15:09

2020-09-08T23:45

роман бабаян

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что за оппозиционными Telegram-каналами в Белоруссии стоят <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, их главной целью является Россия. Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

Ярослав Погодин Заблокировать и всего делов. И уже писал ниже нужно своё программное обеспечение. Иначе суверенности полной достичь не возможно. И создавать его нужно не медленно 24

Аристотель Аваносов Ну конечно. И за большинством белорусов тоже стоят американцы, видимо. Ведь Лукашенко освистывают даже небастующие рабочие на заводах, бастуют даже работники пропаганды (из-за чего завезли российских), а марши собирают в десятки раз больше людей, чем свозят за Лукашенко подневольных бюджетников и переодетых омоновцев. Но пересидевшие автократы иначе и не будут говорить. Конечно, это не народу он опротивел, это просто США козни строят. 16

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россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Следующая будет Россия" – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью RT, что если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия. 2020-09-08T15:09 true PT1M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, россия, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире