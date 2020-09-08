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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939623.html
Лукашенко указал, кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за оппозиционными Telegram-каналами в Белоруссии стоят США, их главной целью является Россия. Об этом он... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:09
2020-09-08T23:45
роман бабаян
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что за оппозиционными Telegram-каналами в Белоруссии стоят <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, их главной целью является Россия. Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
Заблокировать и всего делов. И уже писал ниже нужно своё программное обеспечение. Иначе суверенности полной достичь не возможно. И создавать его нужно не медленно
24
Ну конечно. И за большинством белорусов тоже стоят американцы, видимо. Ведь Лукашенко освистывают даже небастующие рабочие на заводах, бастуют даже работники пропаганды (из-за чего завезли российских), а марши собирают в десятки раз больше людей, чем свозят за Лукашенко подневольных бюджетников и переодетых омоновцев. Но пересидевшие автократы иначе и не будут говорить. Конечно, это не народу он опротивел, это просто США козни строят.
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7
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Следующая будет Россия" – Лукашенко предположил, что произойдет, если рухнет Белоруссия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью RT, что если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия.
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роман бабаян, россия, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко указал, кто стоит за оппозиционными Telegram-каналами

15:09 08.09.2020 (обновлено: 23:45 08.09.2020)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за оппозиционными Telegram-каналами в Белоруссии стоят США, их главной целью является Россия. Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель - Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!", - цитирует Бабаян белорусского лидера в своем Telegram-канале.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоман БабаянРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Заблокировать и всего делов. И уже писал ниже нужно своё программное обеспечение. Иначе суверенности полной достичь не возможно. И создавать его нужно не медленно
8 сентября, 15:25
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1600008
Ну конечно. И за большинством белорусов тоже стоят американцы, видимо. Ведь Лукашенко освистывают даже небастующие рабочие на заводах, бастуют даже работники пропаганды (из-за чего завезли российских), а марши собирают в десятки раз больше людей, чем свозят за Лукашенко подневольных бюджетников и переодетых омоновцев. Но пересидевшие автократы иначе и не будут говорить. Конечно, это не народу он опротивел, это просто США козни строят.
8 сентября, 15:44
Аристотель АваносовАристотель Аваносов
4000012
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