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https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939594.html
Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:02
2020-09-08T16:40
александр лукашенко
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что ее задержали правильно.Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером."Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации, она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", — цитирует Рожков Лукашенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Он сказал, что ему докладывают. Он знает об этом именно со слов своих спецслужб и пограничников. И, по его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу, и задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. Там есть такая зона, именно там ее взяли. И, действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и умчались. Поэтому ее задержали. Собственно говоря, эти два товарища отправились на Украину", — сказал Рожков.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576924790.html
" выбросили из машины" молодцы "кандитаты":)))))) "баба с возу кобыле легче"
272
Вот она, цена предательства и продажи родины. Нужно её немедленно судить за организацию государственного переворота и посадить лет на 5. Такова судьба всех предателей и купленных провокаторов.
272
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украина
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александр лукашенко, украина, в мире

Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой

15:02 08.09.2020 (обновлено: 16:40 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что ее задержали правильно.
Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.
"Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации, она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", — цитирует Рожков Лукашенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Он сказал, что ему докладывают. Он знает об этом именно со слов своих спецслужб и пограничников. И, по его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу, и задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. Там есть такая зона, именно там ее взяли. И, действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и умчались. Поэтому ее задержали. Собственно говоря, эти два товарища отправились на Украину", — сказал Рожков.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.
Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:18Протесты в Белоруссии
В совете оппозиции Белоруссии прокомментировали задержание Колесниковой
365631051899
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Александр ЛукашенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
" выбросили из машины" молодцы "кандитаты":)))))) "баба с возу кобыле легче"
8 сентября, 15:07
ASAlex Smolov
1704901349
Вот она, цена предательства и продажи родины. Нужно её немедленно судить за организацию государственного переворота и посадить лет на 5. Такова судьба всех предателей и купленных провокаторов.
8 сентября, 15:41
Walter GabermannWalter Gabermann
190100565
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