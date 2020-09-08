https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576939594.html

Лукашенко прокомментировал задержание Марии Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:02

2020-09-08T15:02

2020-09-08T16:40

александр лукашенко

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что ее задержали правильно.Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером."Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации, она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", — цитирует Рожков Лукашенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Он сказал, что ему докладывают. Он знает об этом именно со слов своих спецслужб и пограничников. И, по его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу, и задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. Там есть такая зона, именно там ее взяли. И, действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и умчались. Поэтому ее задержали. Собственно говоря, эти два товарища отправились на Украину", — сказал Рожков.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576924790.html

Alex Smolov " выбросили из машины" молодцы "кандитаты":)))))) "баба с возу кобыле легче" 272

Walter Gabermann Вот она, цена предательства и продажи родины. Нужно её немедленно судить за организацию государственного переворота и посадить лет на 5. Такова судьба всех предателей и купленных провокаторов. 272

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, украина, в мире