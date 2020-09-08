Эксперт спрогнозировал уход Лукашенко с поста президента Белоруссии
14:31 08.09.2020 (обновлено: 20:45 08.09.2020)
21269
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста главы государства – вопрос месяцев, максимум - лет: сам он планирует остаться, но заинтересованных в этом не так уж много, заявил РИА Новости директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Лукашенко признал, что он, возможно, "немного пересидел" на своем посту. Эти слова процитировал корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.
"Думаю, что это все ситуативно. Конечно же, Лукашенко хочет остаться, но даст ли ему ситуация остаться - это уже большой вопрос. Я думаю, что его уход с должности - вопрос месяцев, максимум - лет. Думаю, что все равно белорусский режим в его нынешнем виде себя изжил", - считает Минченко.
По его словам, сам Лукашенко надеется, что за разговорами о его скором уходе он сможет остаться. "Но кроме него людей, заинтересованных в этом, не так уж много", - отметил эксперт.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
3 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии"Выборов не будет". Когда Лукашенко обещал уйти