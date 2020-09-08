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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576937010.html
Эксперт спрогнозировал уход Лукашенко с поста президента Белоруссии
Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста главы государства – вопрос месяцев, максимум - лет: сам он планирует остаться, но заинтересованных в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:31
2020-09-08T20:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евгений минченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Уход президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> с поста главы государства – вопрос месяцев, максимум - лет: сам он планирует остаться, но заинтересованных в этом не так уж много, заявил РИА Новости директор Международного института политической экспертизы <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Minchenko" target="_blank">Евгений Минченко</a>.Лукашенко признал, что он, возможно, "немного пересидел" на своем посту. Эти слова процитировал корреспондент телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.По его словам, сам Лукашенко надеется, что за разговорами о его скором уходе он сможет остаться. "Но кроме него людей, заинтересованных в этом, не так уж много", - отметил эксперт.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
Лукашенко наделал ошибки, слишком много власти взял на себя, не поощрял свободу слова, не строил гражданскую поддержку власти, ге люди бы искренне его поддерживали,а всех только прессовал - это его ошибка. Но он создал интересную модель развития , где еесть и мощный гос.сектор и IT, и частный сектор. Не думаю, что в Беларуси можно было бы сделать намного лучше в экономике.
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РИА Новости
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светлана тихановская, евгений минченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт спрогнозировал уход Лукашенко с поста президента Белоруссии

14:31 08.09.2020 (обновлено: 20:45 08.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста главы государства – вопрос месяцев, максимум - лет: сам он планирует остаться, но заинтересованных в этом не так уж много, заявил РИА Новости директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Лукашенко признал, что он, возможно, "немного пересидел" на своем посту. Эти слова процитировал корреспондент телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.

"Думаю, что это все ситуативно. Конечно же, Лукашенко хочет остаться, но даст ли ему ситуация остаться - это уже большой вопрос. Я думаю, что его уход с должности - вопрос месяцев, максимум - лет. Думаю, что все равно белорусский режим в его нынешнем виде себя изжил", - считает Минченко.

По его словам, сам Лукашенко надеется, что за разговорами о его скором уходе он сможет остаться. "Но кроме него людей, заинтересованных в этом, не так уж много", - отметил эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:35Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвгений МинченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко наделал ошибки, слишком много власти взял на себя, не поощрял свободу слова, не строил гражданскую поддержку власти, ге люди бы искренне его поддерживали,а всех только прессовал - это его ошибка. Но он создал интересную модель развития , где еесть и мощный гос.сектор и IT, и частный сектор. Не думаю, что в Беларуси можно было бы сделать намного лучше в экономике.
8 сентября, 14:38
Александр СербскийАлександр Сербский
2301008
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