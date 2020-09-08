https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576937010.html

Эксперт спрогнозировал уход Лукашенко с поста президента Белоруссии

Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста главы государства – вопрос месяцев, максимум - лет: сам он планирует остаться, но заинтересованных в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:31

2020-09-08T14:31

2020-09-08T20:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

евгений минченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Уход президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> с поста главы государства – вопрос месяцев, максимум - лет: сам он планирует остаться, но заинтересованных в этом не так уж много, заявил РИА Новости директор Международного института политической экспертизы <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Minchenko" target="_blank">Евгений Минченко</a>.Лукашенко признал, что он, возможно, "немного пересидел" на своем посту. Эти слова процитировал корреспондент телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.По его словам, сам Лукашенко надеется, что за разговорами о его скором уходе он сможет остаться. "Но кроме него людей, заинтересованных в этом, не так уж много", - отметил эксперт.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Александр Сербский Лукашенко наделал ошибки, слишком много власти взял на себя, не поощрял свободу слова, не строил гражданскую поддержку власти, ге люди бы искренне его поддерживали,а всех только прессовал - это его ошибка. Но он создал интересную модель развития , где еесть и мощный гос.сектор и IT, и частный сектор. Не думаю, что в Беларуси можно было бы сделать намного лучше в экономике. 32

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, евгений минченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире