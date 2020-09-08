https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576936067.html

Лукашенко не исключил досрочных выборов после конституционной реформы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов президента после конституционной реформы, об этом он сообщил в интервью, выдержки из... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:19

2020-09-08T14:19

2020-09-08T14:20

роман бабаян

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не исключил досрочных выборов президента после конституционной реформы, об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>."А. Лукашенко (близко к тексту) : "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - говорится в сообщении Бабаяна в его <a href="https://t.me/s/robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, александр лукашенко, белоруссия, в мире