https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576936067.html
Лукашенко не исключил досрочных выборов после конституционной реформы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных выборов президента после конституционной реформы, об этом он сообщил в интервью, выдержки из... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:19
2020-09-08T14:19
2020-09-08T14:20
роман бабаян
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не исключил досрочных выборов президента после конституционной реформы, об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>."А. Лукашенко (близко к тексту) : "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - говорится в сообщении Бабаяна в его <a href="https://t.me/s/robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бабаян, александр лукашенко, белоруссия, в мире