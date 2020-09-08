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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576934991.html
"Просто так не уйду". Опубликованы выдержки из интервью Лукашенко
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, президент заявил, что... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:07
2020-09-08T14:18
протесты в белоруссии
роман бабаян
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из интервью президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, президент заявил, что "просто так не уйдет".
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
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роман бабаян, александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Просто так не уйду". Опубликованы выдержки из интервью Лукашенко

14:07 08.09.2020 (обновлено: 14:18 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, президент заявил, что "просто так не уйдет".

"Лукашенко (близко к тексту): "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - написал Бабаян в своем Telegram-канале.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 15:09
Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии
59211622
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Протесты в БелоруссииРоман БабаянАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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