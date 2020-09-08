https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576934991.html
"Просто так не уйду". Опубликованы выдержки из интервью Лукашенко
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко, президент заявил, что... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:07
2020-09-08T14:07
2020-09-08T14:18
протесты в белоруссии
роман бабаян
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a> опубликовал выдержки из интервью президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, президент заявил, что "просто так не уйдет".
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бабаян, александр лукашенко, белоруссия, в мире