https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576932012.html

Лукашенко заявил, что за протестами в Белоруссии стоят США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за протестами в стране стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Слова президента... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:35

2020-09-08T13:35

2020-09-08T14:07

светлана тихановская

польша

чехия

сша

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что за протестами в стране стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Слова президента приводит корреспондент телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-1</a>" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером."Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и в <a href="https://ria.ru/location_Czech_Republic" target="_blank">Чехии</a>. Но есть причины и внутренние. Я спросил: "Неужели только внешние причины стали причиной недовольств?". Он сказал, что нет, есть и внутренние причины... Вторая причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти", - цитирует Рожков Лукашенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

https://ria.ru/20200907/lukashenko-1576863447.html

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польша

чехия

сша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, польша, чехия, сша, александр лукашенко, белоруссия, в мире