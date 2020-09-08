https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html

Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:35

2020-09-08T13:35

2020-09-08T16:38

светлана тихановская

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту. Как сообщила ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, белорусский президент дал интервью ей и коллегам — корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Мероприятие проходило во Дворце независимости в Минске.Как написал в своем Telegram-канале Бабаян, в разговоре Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов после конституционной реформы. В то же время он заявил, что если уйдет, его сторонников "будут резать".Глава государства подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди"."Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — привел Бабаян слова Лукашенко.Минск готов продолжать интеграцию с Москвой, но вначале должны заработать все проекты и институты Союзного государства, добавил белорусский президент. Другой участник интервью, журналист "России 1" Евгений Рожков отметил, что белорусского лидера спрашивали и про действия силовиков во время протестов."Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", — процитировал Рожков слова Лукашенко.Президент также объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца. Лукашенко признался, что "по-человечески" ему было обидно из-за протестов, но в то же время он понимает, что часть жителей республики забыла, какой страна была двадцать лет назад.События в БелоруссииПрезидентские выборы прошли в республике 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования: считает, что больше всех голосов набрала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции. В первые дни силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/zaderzhaniya-1576936200.html

https://ria.ru/20200907/lukashenko-1576863447.html

Александр Кирковский Защитить Беларусь, пытая и сажая свой народ? 382

Alex Alex немного??? 3 срока лишних - это немного??? 309

315

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире