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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576931990.html
Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:35
2020-09-08T16:38
светлана тихановская
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту. Как сообщила ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, белорусский президент дал интервью ей и коллегам — корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Мероприятие проходило во Дворце независимости в Минске.Как написал в своем Telegram-канале Бабаян, в разговоре Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов после конституционной реформы. В то же время он заявил, что если уйдет, его сторонников "будут резать".Глава государства подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди"."Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — привел Бабаян слова Лукашенко.Минск готов продолжать интеграцию с Москвой, но вначале должны заработать все проекты и институты Союзного государства, добавил белорусский президент. Другой участник интервью, журналист "России 1" Евгений Рожков отметил, что белорусского лидера спрашивали и про действия силовиков во время протестов."Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", — процитировал Рожков слова Лукашенко.Президент также объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца. Лукашенко признался, что "по-человечески" ему было обидно из-за протестов, но в то же время он понимает, что часть жителей республики забыла, какой страна была двадцать лет назад.События в БелоруссииПрезидентские выборы прошли в республике 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования: считает, что больше всех голосов набрала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции. В первые дни силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/zaderzhaniya-1576936200.html
https://ria.ru/20200907/lukashenko-1576863447.html
Защитить Беларусь, пытая и сажая свой народ?
382
немного??? 3 срока лишних - это немного???
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту

13:35 08.09.2020 (обновлено: 16:38 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" на своем посту.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", — сказал Лукашенко российским журналистам.

Как сообщила ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, белорусский президент дал интервью ей и коллегам — корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главному редактору радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну. Мероприятие проходило во Дворце независимости в Минске.
Как написал в своем Telegram-канале Бабаян, в разговоре Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов после конституционной реформы. В то же время он заявил, что если уйдет, его сторонников "будут резать".
Глава государства подчеркнул, что не будет общаться с Координационным советом оппозиции, потому что не знает, "кто эти люди".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:22Протесты в Белоруссии
Лукашенко обещал разобраться с жесткими задержаниями на протестах
"Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", — привел Бабаян слова Лукашенко.
Минск готов продолжать интеграцию с Москвой, но вначале должны заработать все проекты и институты Союзного государства, добавил белорусский президент.
Другой участник интервью, журналист "России 1" Евгений Рожков отметил, что белорусского лидера спрашивали и про действия силовиков во время протестов.
"Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", — процитировал Рожков слова Лукашенко.
Президент также объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.
Лукашенко признался, что "по-человечески" ему было обидно из-за протестов, но в то же время он понимает, что часть жителей республики забыла, какой страна была двадцать лет назад.

События в Белоруссии

Президентские выборы прошли в республике 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования: считает, что больше всех голосов набрала Светлана Тихановская.
После выборов в стране начались массовые протестные акции. В первые дни силовики подавляли их, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Защитить Беларусь, пытая и сажая свой народ?
8 сентября, 13:48
Александр КирковскийАлександр Кирковский
1963724170
немного??? 3 срока лишних - это немного???
8 сентября, 13:48
Alex AlexAlex Alex
1871534496
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