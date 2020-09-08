https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html

Лукашенко даст большое интервью российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник даст большое интервью одному из СМИ, в ходе которого ответит на "самые острые" вопросы, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:29

2020-09-08T09:29

2020-09-08T12:23

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во вторник даст большое интервью одному из СМИ, в ходе которого ответит на "самые острые" вопросы, сообщает Telegram-канал "<a href="https://t.me/pul_1/1497" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пул Первого</a>", первым публикующий сообщения и видео о работе президента, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что возьмет интервью у Лукашенко в Минске совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.Предыдущее интервью Лукашенко давал в начале августа украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы белорусский лидер подробно затронул вопросы взаимоотношений с бывшими и действующими главами соседних государств, рассказал о белорусском опыте борьбы с пандемией COVID-19, ответил на многие вопросы личного характера.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html

Егор Воронин Вопрос первый и основной: Как он довёл свою страну до такого состояния?! Более двадцати лет было на создание государства, а по итогу в стране либо устраивают бардак из-за бугра, либо собственно население бунтует. На текущий момент уже обе версии хороши и прекрасно характеризуют Лукашенко как лидера. Позорище. 47

Samvel Vazgenovich Gurgenov А что не европейским? Те будут вопросы неудобные задавать? 10

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире