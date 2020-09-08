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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник даст большое интервью одному из СМИ, в ходе которого ответит на "самые острые" вопросы, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:29
2020-09-08T12:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во вторник даст большое интервью одному из СМИ, в ходе которого ответит на "самые острые" вопросы, сообщает Telegram-канал "<a href="https://t.me/pul_1/1497" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пул Первого</a>", первым публикующий сообщения и видео о работе президента, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что возьмет интервью у Лукашенко в Минске совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.Предыдущее интервью Лукашенко давал в начале августа украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы белорусский лидер подробно затронул вопросы взаимоотношений с бывшими и действующими главами соседних государств, рассказал о белорусском опыте борьбы с пандемией COVID-19, ответил на многие вопросы личного характера.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html
Вопрос первый и основной: Как он довёл свою страну до такого состояния?! Более двадцати лет было на создание государства, а по итогу в стране либо устраивают бардак из-за бугра, либо собственно население бунтует. На текущий момент уже обе версии хороши и прекрасно характеризуют Лукашенко как лидера. Позорище.
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А что не европейским? Те будут вопросы неудобные задавать?
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белоруссия
РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко даст большое интервью российским журналистам

09:29 08.09.2020 (обновлено: 12:23 08.09.2020)
8132
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник даст большое интервью одному из СМИ, в ходе которого ответит на "самые острые" вопросы, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", первым публикующий сообщения и видео о работе президента, которые затем дублируются на официальных ресурсах.

"Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые. Сегодня президент даст большое интервью", — сообщил канал.

Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что возьмет интервью у Лукашенко в Минске совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.
Предыдущее интервью Лукашенко давал в начале августа украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы белорусский лидер подробно затронул вопросы взаимоотношений с бывшими и действующими главами соседних государств, рассказал о белорусском опыте борьбы с пандемией COVID-19, ответил на многие вопросы личного характера.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:31
Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
801431640
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вопрос первый и основной: Как он довёл свою страну до такого состояния?! Более двадцати лет было на создание государства, а по итогу в стране либо устраивают бардак из-за бугра, либо собственно население бунтует. На текущий момент уже обе версии хороши и прекрасно характеризуют Лукашенко как лидера. Позорище.
8 сентября, 10:00
ЕВЕгор Воронин
35011010
А что не европейским? Те будут вопросы неудобные задавать?
8 сентября, 11:51
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
620002
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