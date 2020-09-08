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https://ria.ru/20200908/latviya-1576915647.html
В Латвии намерены спонсировать лечение белорусских оппозиционеров
Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:56
2020-09-08T10:56
светлана тихановская
занда калниня-лукашевица
мид латвии
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Парламентский секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_Zanda_Kalninja-Lukashevica/" target="_blank" data-auto="true">Занда Калниня-Лукашевица</a> сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>."Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> получить лечение в Латвии", - написала парламентский секретарь в <a href="https://twitter.com/zklukasevica" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщает портал общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv, которое взяло интервью у Занды Калниня-Лукашевицы, Латвия готова выдать визы белорусским активистам, чтобы они могли приехать в страну и попросить политического убежища."Мы им (активистам – ред.) окажем поддержку. Они смогут приехать сюда, не прося убежища, а просто с целью приехать на время - около месяца - для лечения и улучшения своего здоровья", - заявила Калниня-Лукашевица, отметив, что некоторые из них могут прибыть в Латвию уже в ближайшие дни и взять с собой членов семьи.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. МИД Латвии и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях.Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576103209.html
https://ria.ru/20200811/1575660747.html
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светлана тихановская, занда калниня-лукашевица, мид латвии, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, в мире

В Латвии намерены спонсировать лечение белорусских оппозиционеров

10:56 08.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Минского государственного лингвистического университета
Участники акции протеста у здания Минского государственного лингвистического университета - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники акции протеста у здания Минского государственного лингвистического университета. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в Латвии.
"Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Белоруссии получить лечение в Латвии", - написала парламентский секретарь в Twitter.
Как сообщает портал общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv, которое взяло интервью у Занды Калниня-Лукашевицы, Латвия готова выдать визы белорусским активистам, чтобы они могли приехать в страну и попросить политического убежища.
"Мы им (активистам – ред.) окажем поддержку. Они смогут приехать сюда, не прося убежища, а просто с целью приехать на время - около месяца - для лечения и улучшения своего здоровья", - заявила Калниня-Лукашевица, отметив, что некоторые из них могут прибыть в Латвию уже в ближайшие дни и взять с собой членов семьи.
Протесты в Минске - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 16:43Протесты в Белоруссии
Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Вильнюс - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 18:36Протесты в Белоруссии
Литва готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии
44510518
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Светлана ТихановскаяЗанда Калниня-ЛукашевицаМИД ЛатвииАлександр ЛукашенкоЭстонияЛатвияБелоруссияВ мире
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