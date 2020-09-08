https://ria.ru/20200908/latviya-1576915647.html

В Латвии намерены спонсировать лечение белорусских оппозиционеров

Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:56

2020-09-08T10:56

2020-09-08T10:56

светлана тихановская

занда калниня-лукашевица

мид латвии

александр лукашенко

эстония

латвия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576874909_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e614ef762603464ef933ae03c2370c7f.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.</strong> Парламентский секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_Zanda_Kalninja-Lukashevica/" target="_blank" data-auto="true">Занда Калниня-Лукашевица</a> сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>."Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> получить лечение в Латвии", - написала парламентский секретарь в <a href="https://twitter.com/zklukasevica" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщает портал общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv, которое взяло интервью у Занды Калниня-Лукашевицы, Латвия готова выдать визы белорусским активистам, чтобы они могли приехать в страну и попросить политического убежища."Мы им (активистам – ред.) окажем поддержку. Они смогут приехать сюда, не прося убежища, а просто с целью приехать на время - около месяца - для лечения и улучшения своего здоровья", - заявила Калниня-Лукашевица, отметив, что некоторые из них могут прибыть в Латвию уже в ближайшие дни и взять с собой членов семьи.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. МИД Латвии и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях.Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576103209.html

https://ria.ru/20200811/1575660747.html

6

эстония

латвия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, занда калниня-лукашевица, мид латвии, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, в мире