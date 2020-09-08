В Латвии намерены спонсировать лечение белорусских оппозиционеров
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Минского государственного лингвистического университета
Участники акции протеста у здания Минского государственного лингвистического университета. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в Латвии.
"Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Белоруссии получить лечение в Латвии", - написала парламентский секретарь в Twitter.
Latvia plans to provide treatment for Belarusian activists / https://t.co/HEPxwV8Tas— Zanda Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) September 8, 2020
On Tuesday, the government could decide on the allocation of €50 thousand to allow around ten people from Belarus to be admitted to medical treatment in Latvia. https://t.co/aa7JwXOlC3
Как сообщает портал общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv, которое взяло интервью у Занды Калниня-Лукашевицы, Латвия готова выдать визы белорусским активистам, чтобы они могли приехать в страну и попросить политического убежища.
"Мы им (активистам – ред.) окажем поддержку. Они смогут приехать сюда, не прося убежища, а просто с целью приехать на время - около месяца - для лечения и улучшения своего здоровья", - заявила Калниня-Лукашевица, отметив, что некоторые из них могут прибыть в Латвию уже в ближайшие дни и взять с собой членов семьи.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
Лукашенко в свою очередь заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Также Лукашенко утверждает, что прибалтийским государствам "более матерые страны" дали команду начать критиковать Минск.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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