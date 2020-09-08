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Туризм
https://ria.ru/20200908/kurorty-1576868231.html
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:15
2020-09-08T11:15
туризм
туризм
туристы
азовское море
новости - туризм
ейск
республика крым
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом, Tvil.ru.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.В пятерку самых популярных курортов Азовского моря вошли Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино.По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на период от шести до восьми ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино.
https://ria.ru/20200824/kurorty-1576232266.html
азовское море
ейск
республика крым
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туризм, туристы, азовское море, новости - туризм, ейск, республика крым, краснодарский край

Названы самые популярные курорты на Азовском море

11:15 08.09.2020
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© Виталий ТимкивГород Ейск и пляжи на Ейской косе на Азовском море
Город Ейск и пляжи на Ейской косе на Азовском море - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Виталий Тимкив
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом, Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В пятерку самых популярных курортов Азовского моря вошли Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино.
По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на период от шести до восьми ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино.
Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 14:01Туризм
Эксперты сравнили популярность курортов Азовского и Черного морей
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ТуризмТуризмтуристыАзовское мореНовости - ТуризмЕйскРеспублика КрымКраснодарский край
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