https://ria.ru/20200908/kurorty-1576868231.html

Названы самые популярные курорты на Азовском море

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T11:15

2020-09-08T11:15

2020-09-08T11:15

туризм

туризм

туристы

азовское море

новости - туризм

ейск

республика крым

краснодарский край

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом, Tvil.ru.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.В пятерку самых популярных курортов Азовского моря вошли Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино.По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на период от шести до восьми ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино.

https://ria.ru/20200824/kurorty-1576232266.html

азовское море

ейск

республика крым

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, азовское море, новости - туризм, ейск, республика крым, краснодарский край