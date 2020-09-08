https://ria.ru/20200908/kurorty-1576868231.html
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:15
2020-09-08T11:15
2020-09-08T11:15
туризм
туризм
туристы
азовское море
новости - туризм
ейск
республика крым
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом, Tvil.ru.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.В пятерку самых популярных курортов Азовского моря вошли Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино.По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на период от шести до восьми ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино.
https://ria.ru/20200824/kurorty-1576232266.html
азовское море
ейск
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, азовское море, новости - туризм, ейск, республика крым, краснодарский край
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие курорты на побережье Азовского моря пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом, Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В пятерку самых популярных курортов Азовского моря вошли Ейск, Голубицкая, Должанская, Кучугуры в Краснодарском крае, а также Щелкино.
По данным сервиса, туристы бронировали летний отдых на период от шести до восьми ночей и тратили на аренду жилья от 2,1 до 2,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Ейске, дороже — в Щелкино.