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Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба
Украина не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены, заявил глава... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:08
2020-09-08T12:08
дмитрий кулеба
мид украины
верховная рада украины
румыния
бухарест
венгрия
в мире
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<strong>КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> были защищены, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Кулеба во вторник находится с рабочим визитом в Румынии, где уже провел переговоры со своим румынским коллегой."Хочу заверить: Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, особенно такие чувствительные вопросы национальных меньшинств… Украина внесла изменения к этому закону и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или других стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и интересы Румынии были защищены", - сказал Кулеба в ходе брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Bucharest/" target="_blank" data-auto="true">Бухаресте</a>, трансляция велась на странице <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> в <a href="https://www.facebook.com/UkraineMFA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он также опроверг информацию о якобы закрытии румынских школ на Украине из-за так называемой административной реформы."У меня нет информации и закрытии школ, я не вижу каких-то законных оснований для этого. Что касается административной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики, ни одна страна мира не будет определять, как нам проводить административно-территориальную реформу своей страны", - сказал министр.<a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
https://radiosputnik.ria.ru/20200118/1563574268.html
https://ria.ru/20200215/1564808272.html
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румыния
бухарест
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дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, румыния, бухарест, венгрия, в мире

Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба

12:08 08.09.2020
343
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Украина не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Кулеба во вторник находится с рабочим визитом в Румынии, где уже провел переговоры со своим румынским коллегой.
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"Хочу заверить: Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, особенно такие чувствительные вопросы национальных меньшинств… Украина внесла изменения к этому закону и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или других стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и интересы Румынии были защищены", - сказал Кулеба в ходе брифинга в Бухаресте, трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
Он также опроверг информацию о якобы закрытии румынских школ на Украине из-за так называемой административной реформы.

Наживо з Бухареста. Пресконференція міністрів закордонних справ України та Румунії Дмитра Кулеби та Богдана Ауреску за підсумками зустрічей.

Опубликовано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вторник, 8 сентября 2020 г.
"У меня нет информации и закрытии школ, я не вижу каких-то законных оснований для этого. Что касается административной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики, ни одна страна мира не будет определять, как нам проводить административно-территориальную реформу своей страны", - сказал министр.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
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Дмитрий КулебаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныРумынияБухарестВенгрияВ мире
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