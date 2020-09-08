https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html

В Крыму призвали ООН начать преследование организаторов водной блокады

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил ООН инициировать преследование организаторов водной блокады полуострова, устроенной Украиной шесть... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:34

2020-09-08T14:34

2020-09-08T14:34

россия

владимир константинов

москва

оон

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a> предложил <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> инициировать преследование организаторов водной блокады полуострова, устроенной Украиной шесть лет назад.Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>."Конечно, мы примем миссию ООН, все расскажем и покажем. Но правильнее им ехать через <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, так как Крым – это часть <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Надеюсь, они осознают преступность замысла украинских властей, устроивших водную блокаду полуострова. Реальным результатом этой поездки должно стать инициирование преследования физических лиц, которые организовали этой действие. Это было бы оценено крымчанами и было бы полезно для всей Украины, которая после этого получила бы шанс на создание нормальной и главное - цивилизованной страны", - сказал РИА Новости Константинов.При этом глава парламента подчеркнул, что вызывает недоумение, почему ООН раньше не реагировала, когда украинские власти устраивали энергетическую, транспортную и продовольственную блокады Крыма."Тогда к нам никто не хотел приехать. Судьбы сотен тысяч людей не была им интересна", - подчеркнул глава парламента.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.

https://ria.ru/20200907/krym-1576865254.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576864731.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир константинов, москва, оон, общество