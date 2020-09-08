https://ria.ru/20200908/krym-1576910924.html

В Крыму дали совет Трампу, как победить на выборах

Дональду Трампу для победы на предстоящих президентских выборах в США стоит посетить Крым, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:48

2020-09-08T09:48

2020-09-08T09:48

президентские выборы в сша - 2020

сергей аксенов (политик)

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> для победы на предстоящих президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стоит посетить Крым, считает глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a>."Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому", - сказал РИА Новости Константинов.По его мнению, Трампу следовало бы взять пример с голливудского актера и мастера восточных единоборств <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивена Сигала</a>, который посетил Крым и встретился с главой республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Аксеновым</a>.На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200908/tramp-1576909034.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), дональд трамп, джо байден, сша, в мире