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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200908/krym-1576910924.html
В Крыму дали совет Трампу, как победить на выборах
Дональду Трампу для победы на предстоящих президентских выборах в США стоит посетить Крым, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:48
2020-09-08T09:48
президентские выборы в сша - 2020
сергей аксенов (политик)
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> для победы на предстоящих президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стоит посетить Крым, считает глава крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Константинов</a>."Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому", - сказал РИА Новости Константинов.По его мнению, Трампу следовало бы взять пример с голливудского актера и мастера восточных единоборств <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивена Сигала</a>, который посетил Крым и встретился с главой республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Аксеновым</a>.На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576909034.html
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сергей аксенов (политик), дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В Крыму дали совет Трампу, как победить на выборах

09:48 08.09.2020
1847
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Дональду Трампу для победы на предстоящих президентских выборах в США стоит посетить Крым, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, Трампу следовало бы взять пример с голливудского актера и мастера восточных единоборств Стивена Сигала, который посетил Крым и встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Президентские выборы в США - 2020Сергей Аксенов (политик)Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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