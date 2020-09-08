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Козак примет участие во встрече по Донбассу, сообщил источник
Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:22
2020-09-08T13:18
берлин (город)
"нормандская четверка"
донбасс
дмитрий козак
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы администрации Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине, сообщил источник в российской делегации.Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины"."Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", - сказал источник журналистам.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря.
https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html
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берлин (город), "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак

Козак примет участие во встрече по Донбассу, сообщил источник

12:22 08.09.2020 (обновлено: 13:18 08.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине, сообщил источник в российской делегации.
Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".
"Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", - сказал источник журналистам.
Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:29
В Кремле обеспокоены напряженной ситуацией в Донбассе
710004
Обсудить 1
Берлин (город)"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий Козак
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