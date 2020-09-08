Козак примет участие во встрече по Донбассу, сообщил источник
12:22 08.09.2020 (обновлено: 13:18 08.09.2020)
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Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине, сообщил источник в российской делегации.
Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".
"Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", - сказал источник журналистам.
Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря.
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