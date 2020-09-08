https://ria.ru/20200908/kozak-1576925115.html

Козак примет участие во встрече по Донбассу, сообщил источник

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:22

2020-09-08T12:22

2020-09-08T13:18

берлин (город)

"нормандская четверка"

донбасс

дмитрий козак

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы администрации Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> примет участие во встрече политсоветников в "нормандском формате", которая запланирована на 11 сентября в Берлине, сообщил источник в российской делегации.Ранее источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата", запланированная на 28 августа в Париже, отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины"."Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи", - сказал источник журналистам.Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря.

https://ria.ru/20200907/donbass-1576868022.html

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берлин (город)

донбасс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак