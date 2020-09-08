https://ria.ru/20200908/kosovo-1576895338.html

Цена услуги. Почему Белград посчитал успехом договор по Косово

Соглашению по Косово, которое в Вашингтоне подписал сербский президент, предшествовали драматические события. Поездка в Белый дом выдалась для Александра Вучича РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

2020-09-08T08:00

александр вучич

хашим тачи

евросоюз

ангела меркель

иерусалим

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Соглашению по Косово, которое в Вашингтоне подписал сербский президент, предшествовали драматические события. Поездка в Белый дом выдалась для Александра Вучича непростой, но документы об экономической нормализации между Белградом и Приштиной все же утвердили. Кто остался за бортом этой сделки — разбиралось РИА Новости. Сотни жертв преступленийАлександра Вучича беспокоило, что от сербской делегации потребуют признания края как суверенного государства. По его словам, он "слышал многочисленные дерзкие и наглые заявления албанских официальных лиц из Косово и Метохии" по этому поводу. Действительно, в Приштине не скрывали непримиримый настрой. Премьер края Авдулах Хоти обещал, что "ни о чем, кроме признания независимости, переговариваться не намерен". Обстановка вообще была нервная. Встречу намечали на конец июня. Организатор — спецпредставитель Соединенных Штатов по Балканам Ричард Гренелл. До этого президент Косово Хашим Тачи при посредничестве Вашингтона договорился с Вучичем об обмене территориями. Однако прокуратура в Гааге неожиданно обвинила косовского лидера в преступлениях более чем двадцатилетней давности. "Сотни жертв, их имена известны. Это косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других национальностей и политические оппоненты", — говорилось в документе. Речь там шла и о соратнике Тачи — главе косовской Демократической партии Кадри Весели. Публикацию документа в прокуратуре объяснили тем, что Тачи и Весели намеревались подорвать работу Специального международного суда по Косово. В Приштине в такое совпадение не очень поверили. В частности, об этом высказался Весели. Но кому выгодно пустить переговоры под откос, он не уточнил. СМИ строили предположения. Вашингтон конкурировал с Брюсселем за инициативу в разрешении косовского вопроса, и замедление переговорного процесса могло порадовать кого-то из еврочиновников. По другой версии, прокуратура подыграла американцам: угроза уголовного преследования делала косовских политиков сговорчивее. Надо сказать, что Приштина действительно вела себя крайне своенравно. Например, косовары обложили товары из центральной Сербии стопроцентной пошлиной, и Брюссель не сумел убедить их отказаться от таможенной войны с Белградом. Помогли только угрозы американского правительственного фонда заморозить помощь. Косовары наконец послушались. Налог на посредничествоУчитывая такую предысторию, неудивительно, что Вучич выразил удовлетворение итогами визита в США. Специально для сограждан сербский президент подчеркнул, что Белград подписывал двустороннее соглашение с Вашингтоном, а не с Приштиной: "Третья сторона не признана субъектом международного права. Это очень важно для нас". Вучич указал и на то, что договор касается экономики и не затрагивает болезненных политических тем. "Это будет мощный сигнал всем кредиторам и инвесторам, как американским, так и западноевропейским, вкладывать в нашу страну", — поделился он надеждами. И конкретизировал: американцы будут курировать строительство автотрассы до Приштины, "необходимой для сербов, живущих в Косово и Метохии". Кроме того, сербские районы края свяжут с Белградом железной дорогой. Довольны, по-видимому, и представители Косово. Делегации Белграда и Приштины пришли к выводу, что внесли "полезный вклад в достижение всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений". Но в Вашингтоне добавили неожиданный пункт — о переносе посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Видимо, как своеобразный гонорар за услуги. Это вызвало заметное изумление Вучича — кадры с сербским президентом, оборачивающимся к своей делегации, обошли весь мир. Косово, по-прежнему не признанноеВ Вашингтоне Вучич достиг максимума возможного для сербской дипломатии в данный момент, считает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Петр Искендеров. "Президент Сербии сумел избежать признания Косово де-юре. ЕС ориентировался на политические положения — например, на снятие возражений Белграда против принятия Приштины в ООН и другие международные организации. А США не скрывали, что заключили сугубо торгово-экономическую сделку, не более того. Поэтому в целом соглашение на пользу Белграду, для Сербии в нем больше плюсов, чем минусов", — отмечает собеседник РИА Новости. Даже широкий контекст документа на руку Сербии, полагает Искендеров. "Американцы взялись содействовать снятию экономических барьеров между Албанией, Косово, Северной Македонией. Это размывает акцент на двусторонних связях, на опасной для Вучича теме. Это шаг к созданию торгово-экономической федерации на Балканах, интеграционный проект увязывает регион в единую транспортную систему. И этот проект — американский. Так что главный проигравший на переговорах — ЕС, США перехватили инициативу в посредничестве. А для Белграда это дипломатический успех", — подводит итог балканист. Брюссель же потерпел неудачу, поскольку рассматривал Балканы как территорию, предназначенную для ЕС. "Для этого государства должны договориться о взаимном признании и отсутствии претензий друг к другу. Поэтому Евросоюз давил на Белград, чтобы тот согласился с существованием Косово де-юре. Лично канцлер Германии Ангела Меркель была против того, чтобы сербы и косовары обменялись территориями. А у американцев другие интересы: они хотят привести туда капиталы, это не так опасно для Сербии, как те планы, которые им навязывают из Брюсселя", — поясняет Искендеров. Доктор политических наук из Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич настроен более скептично. "Оказалось, что Сербия участвует в каком-то территориальном споре на Ближнем Востоке, признает Иерусалим столицей Израиля. Это очень странный обмен услугами, больше напоминает комедийный сериал "Летающий цирк Монти Пайтона", а не дипломатию", — иронизирует собеседник агентства. Белград стал заложником американской предвыборной кампании. И Гайич уверяет, что многим в Сербии это не нравится. "Трампу нужно израильское лобби в Штатах, ему важно ближневосточное урегулирование. Но почему мы увязываем свои проблемы с израильско-палестинским конфликтом?" — задается он вопросом. Сам же Вучич после подписания соглашения побеседовал еще со спецпредставителями США и Евросоюза в регионе. Он напомнил, что ЕС настаивает на лидирующей роли в диалоге Белграда и Приштины. Поэтому теперь, добавил президент, еврочиновники вряд ли "самые счастливые на свете" — лидерство, по сути, упущено.

Геннадий Сидоров Неприятно, но факт - Вучича использовали по максимуму и к тому-же в унизительной форме. Так что Маша всё сделала правильно и предельно дипломатично. 106

natayujnaya Янки добрые и щедрые дяденьки вдруг? Что-то сразу пришла на ум история:"А можно я на вашей стене гвоздь забью?" 29

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иерусалим

косово

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, хашим тачи, евросоюз, ангела меркель, иерусалим, косово, сша, интервью - авторы, в мире