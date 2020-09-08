https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html

Китай бросил новый вызов США в освоении космоса

Китай сделал технологический рывок, став второй мировой державой, имеющей космический корабль многоразового использования. Так в интервью "Спутнику" российские... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:46

2020-09-08T12:46

2020-09-08T12:46

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сша

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<strong>МОСКВА, 8 сен -<a href="https://www.sinorusfocus.com/"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. Китай сделал технологический рывок, став второй мировой державой, имеющей космический корабль многоразового использования. Так в интервью "Спутнику" российские эксперты прокомментировали значение успешного испытания Китаем своего первого многоразового космического корабля. Они считают, что это усилит соперничество между <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китаем</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в космосе.Корабль был запущен 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". В ходе полета тестировались технологии многократного использования. В воскресенье, 6 сентября корабль успешно приземлился.Летчик-космонавт СССР, 55-й советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров в интервью "Спутнику" отметил, что Китай совершил технологический рывок, который бросил вызов США:"Молодцы китайцы! Могу поздравить их с еще одним шагом вперед, который дает им большие возможности в развитии своей космической техники. Они последовательно осваивают космическое пространство по различным направлениям при достаточном финансировании. Пробный запуск многоразового аппарата позволил китайским специалистам изучить и испытать все возможности нового корабля. И российский, и американский опыт в этом, конечно, помогают. Конечно, это вызов США, Китай еще скажет свое слово, он догоняет США".Научный руководитель Института космической политики <a href="http://ria.ru/person_ivan-moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Моисеев</a> в интервью "Спутнику" высказал предположение, что китайский многоразовый корабль может быть похож на аппарат Х37В <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>:"У американцев аналог летает с 2010 года . Их у них два, они постоянно находятся в космосе – один садится, другой взлетает. Следующий полетит весной. Некоторые параметры, о которых просочились сведения в зарубежные СМИ, наводят на мысль о том, что китайский корабль имеет сходство с американским аппаратом. Но, пока нет официальной информации, можно только догадываться, что это так. Но определенно могу сказать: китайский корабль имеет военное или двойное назначение. Технически это очень интересно. Это космический самолет, который взлетает вертикально как ракета, а садится обычно - горизонтально. Преимущество этой системы в том, что самолет можно запускать многократно. Кроме того, он садится на аэродроме, значит, нет проблемы его поиска после приземления".Пока о новом корабле многоразового использования очень мало информации, что традиционно для китайской космонавтики, сказал в интервью "Спутнику" член-корреспондент Российской Академии космонавтики <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ionin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ионин</a>. Вместе с тем, это может быть связано с тем, что у таких программ двойное назначение, отметил эксперт:Космонавт-испытатель, эксперт Института истории естествознания и техники Сергей Кричевский в интервью "Спутнику" отметил, что успешное испытание Китаем многоразового корабля может придать ускорение не только соперничеству, но и сотрудничеству Китая и США в космосе:"Это своеобразный вызов Китая США, но это и общая тенденция. Появилось поле и для конкуренции, и для сотрудничества. Ведь если говорить не только о национальных интересах, а думать об общем освоения космоса, то системы шаттлов могут быть использованы как резервные системы, как системы спасения космонавтов, ведь мало ли что может произойти в полетах. В любом случае это стимулирует и конкуренцию, и технологическое, научное, человеческое сотрудничество. Этот процесс в любом случае позитивный. Думаю, что и в России есть разработки и наработки в этой сфере. Может быть, на данном этапе они несколько отстали по реализации, но китайский эксперимент стимулирует общее развитие космической техники. В некотором смысле это послужит ускорителем не только для космонавтики Китая, но и для России, поскольку мы участвуем в этом процессе, и нам надо иметь свои системы и быть одними из лидеров. В целом это важное событие для развития всей мировой космонавтика". На основе данных о грузоподъемности ракеты-носителя Чанчжэн-2F, с помощью которой был запущен китайский многоразовый корабль, эксперты предполагают, что максимальная масса самого челнока - не более 8,5 тонн. Также стали известны параметры орбиты, на которую был запущен многоразовый корабль. В частности, орбита имела высоту 340 километров, наклонение - 50,2 градуса.

https://ria.ru/20190820/1557721191.html

https://ria.ru/20191125/1561577963.html

https://ria.ru/20190917/1558768703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, китай, сша