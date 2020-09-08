Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html
Китай бросил новый вызов США в освоении космоса
Китай сделал технологический рывок, став второй мировой державой, имеющей космический корабль многоразового использования. Так в интервью "Спутнику" российские... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:46
2020-09-08T12:46
россия-китай: главное
москва
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_0:40:3000:1728_1400x0_80_0_0_6064993337a40f2f958c03a78c4447c5.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен -<a href="https://www.sinorusfocus.com/"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. Китай сделал технологический рывок, став второй мировой державой, имеющей космический корабль многоразового использования. Так в интервью "Спутнику" российские эксперты прокомментировали значение успешного испытания Китаем своего первого многоразового космического корабля. Они считают, что это усилит соперничество между <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китаем</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в космосе.Корабль был запущен 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". В ходе полета тестировались технологии многократного использования. В воскресенье, 6 сентября корабль успешно приземлился.Летчик-космонавт СССР, 55-й советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров в интервью "Спутнику" отметил, что Китай совершил технологический рывок, который бросил вызов США:"Молодцы китайцы! Могу поздравить их с еще одним шагом вперед, который дает им большие возможности в развитии своей космической техники. Они последовательно осваивают космическое пространство по различным направлениям при достаточном финансировании. Пробный запуск многоразового аппарата позволил китайским специалистам изучить и испытать все возможности нового корабля. И российский, и американский опыт в этом, конечно, помогают. Конечно, это вызов США, Китай еще скажет свое слово, он догоняет США".Научный руководитель Института космической политики <a href="http://ria.ru/person_ivan-moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Моисеев</a> в интервью "Спутнику" высказал предположение, что китайский многоразовый корабль может быть похож на аппарат Х37В <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>:"У американцев аналог летает с 2010 года . Их у них два, они постоянно находятся в космосе – один садится, другой взлетает. Следующий полетит весной. Некоторые параметры, о которых просочились сведения в зарубежные СМИ, наводят на мысль о том, что китайский корабль имеет сходство с американским аппаратом. Но, пока нет официальной информации, можно только догадываться, что это так. Но определенно могу сказать: китайский корабль имеет военное или двойное назначение. Технически это очень интересно. Это космический самолет, который взлетает вертикально как ракета, а садится обычно - горизонтально. Преимущество этой системы в том, что самолет можно запускать многократно. Кроме того, он садится на аэродроме, значит, нет проблемы его поиска после приземления".Пока о новом корабле многоразового использования очень мало информации, что традиционно для китайской космонавтики, сказал в интервью "Спутнику" член-корреспондент Российской Академии космонавтики <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ionin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ионин</a>. Вместе с тем, это может быть связано с тем, что у таких программ двойное назначение, отметил эксперт:Космонавт-испытатель, эксперт Института истории естествознания и техники Сергей Кричевский в интервью "Спутнику" отметил, что успешное испытание Китаем многоразового корабля может придать ускорение не только соперничеству, но и сотрудничеству Китая и США в космосе:"Это своеобразный вызов Китая США, но это и общая тенденция. Появилось поле и для конкуренции, и для сотрудничества. Ведь если говорить не только о национальных интересах, а думать об общем освоения космоса, то системы шаттлов могут быть использованы как резервные системы, как системы спасения космонавтов, ведь мало ли что может произойти в полетах. В любом случае это стимулирует и конкуренцию, и технологическое, научное, человеческое сотрудничество. Этот процесс в любом случае позитивный. Думаю, что и в России есть разработки и наработки в этой сфере. Может быть, на данном этапе они несколько отстали по реализации, но китайский эксперимент стимулирует общее развитие космической техники. В некотором смысле это послужит ускорителем не только для космонавтики Китая, но и для России, поскольку мы участвуем в этом процессе, и нам надо иметь свои системы и быть одними из лидеров. В целом это важное событие для развития всей мировой космонавтика". На основе данных о грузоподъемности ракеты-носителя Чанчжэн-2F, с помощью которой был запущен китайский многоразовый корабль, эксперты предполагают, что максимальная масса самого челнока - не более 8,5 тонн. Также стали известны параметры орбиты, на которую был запущен многоразовый корабль. В частности, орбита имела высоту 340 километров, наклонение - 50,2 градуса.
https://ria.ru/20190820/1557721191.html
https://ria.ru/20191125/1561577963.html
https://ria.ru/20190917/1558768703.html
2
москва
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576771560_284:0:3000:2037_1400x0_80_0_0_ff73a168e95c0b1932ffe3166e2d4572.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, китай, сша

Китай бросил новый вызов США в освоении космоса

12:46 08.09.2020
1538
© AP Photo / Andy WongСтарт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" c космодрома Цзюцюань, КНР. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай сделал технологический рывок, став второй мировой державой, имеющей космический корабль многоразового использования. Так в интервью "Спутнику" российские эксперты прокомментировали значение успешного испытания Китаем своего первого многоразового космического корабля. Они считают, что это усилит соперничество между Китаем и США в космосе.
Корабль был запущен 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". В ходе полета тестировались технологии многократного использования. В воскресенье, 6 сентября корабль успешно приземлился.
Летчик-космонавт СССР, 55-й советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров в интервью "Спутнику" отметил, что Китай совершил технологический рывок, который бросил вызов США:
"Молодцы китайцы! Могу поздравить их с еще одним шагом вперед, который дает им большие возможности в развитии своей космической техники. Они последовательно осваивают космическое пространство по различным направлениям при достаточном финансировании. Пробный запуск многоразового аппарата позволил китайским специалистам изучить и испытать все возможности нового корабля. И российский, и американский опыт в этом, конечно, помогают. Конечно, это вызов США, Китай еще скажет свое слово, он догоняет США".
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 20.08.2019
20 августа 2019, 21:56
В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в интервью "Спутнику" высказал предположение, что китайский многоразовый корабль может быть похож на аппарат Х37В ВВС США:
"У американцев аналог летает с 2010 года . Их у них два, они постоянно находятся в космосе – один садится, другой взлетает. Следующий полетит весной. Некоторые параметры, о которых просочились сведения в зарубежные СМИ, наводят на мысль о том, что китайский корабль имеет сходство с американским аппаратом. Но, пока нет официальной информации, можно только догадываться, что это так. Но определенно могу сказать: китайский корабль имеет военное или двойное назначение. Технически это очень интересно. Это космический самолет, который взлетает вертикально как ракета, а садится обычно - горизонтально. Преимущество этой системы в том, что самолет можно запускать многократно. Кроме того, он садится на аэродроме, значит, нет проблемы его поиска после приземления".
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн - РИА Новости, 1920, 25.11.2019
25 ноября 2019, 18:13
Китай заинтересован в налаживании взаимодействия с Россией по космосу
Пока о новом корабле многоразового использования очень мало информации, что традиционно для китайской космонавтики, сказал в интервью "Спутнику" член-корреспондент Российской Академии космонавтики Андрей Ионин. Вместе с тем, это может быть связано с тем, что у таких программ двойное назначение, отметил эксперт:
"Для китайской космонавтики это, безусловно, новый технологический шаг вперед. Китай постепенно, это традиционно для Китая, но уверенно развивает свою космическую технику. На эти цели китайское руководство выделяет большие ресурсы. В свое время была космическая гонка между СССР и США. Понятно, что она была отражением более масштабного и широкого противостояния на Земле между капитализмом и социализмом. Так и сейчас - в космосе мы видим определенное противостояние, соперничество между США и Китаем, но основная конкуренция, конечно, разворачивается в других высокотехнологических сферах, и она будет определяющей. Это искусственный интеллект, 5G. Так что соперничество в космосе – это только часть более сложного и масштабного процесса на Земле".
Космонавт-испытатель, эксперт Института истории естествознания и техники Сергей Кричевский в интервью "Спутнику" отметил, что успешное испытание Китаем многоразового корабля может придать ускорение не только соперничеству, но и сотрудничеству Китая и США в космосе:
"Это своеобразный вызов Китая США, но это и общая тенденция. Появилось поле и для конкуренции, и для сотрудничества. Ведь если говорить не только о национальных интересах, а думать об общем освоения космоса, то системы шаттлов могут быть использованы как резервные системы, как системы спасения космонавтов, ведь мало ли что может произойти в полетах. В любом случае это стимулирует и конкуренцию, и технологическое, научное, человеческое сотрудничество. Этот процесс в любом случае позитивный. Думаю, что и в России есть разработки и наработки в этой сфере. Может быть, на данном этапе они несколько отстали по реализации, но китайский эксперимент стимулирует общее развитие космической техники. В некотором смысле это послужит ускорителем не только для космонавтики Китая, но и для России, поскольку мы участвуем в этом процессе, и нам надо иметь свои системы и быть одними из лидеров. В целом это важное событие для развития всей мировой космонавтика".
Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 17.09.2019
17 сентября 2019, 13:49РИА Наука
Россия и Китай создадут единый центр данных о Луне и дальнем космосе
На основе данных о грузоподъемности ракеты-носителя Чанчжэн-2F, с помощью которой был запущен китайский многоразовый корабль, эксперты предполагают, что максимальная масса самого челнока - не более 8,5 тонн. Также стали известны параметры орбиты, на которую был запущен многоразовый корабль. В частности, орбита имела высоту 340 километров, наклонение - 50,2 градуса.
711000
Обсудить 2
Россия-Китай: ГлавноеМоскваКитайСША
Рекомендуем
Украшение новогодней елки
Федерация независимых профсоюзов оценила идею сделать 31 декабря выходным
Павильон Роскосмоса
Средняя зарплата в "Роскосмосе" за год упала в шесть раз
Созвездие Паруса
Опубликованы результаты поиска внеземных цивилизаций в созвездии Паруса
Рекламный щит о строительстве железной дороги Китай-Лаос. 8 февраля 2020
"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19
Иван Охлобыстин
Охлобыстин прокомментировал приговор Михаилу Ефремову
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС
Фото: Фокс
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Украинский военный
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Стюардесса Алена Глухова
"Лучше, чем Ким": русская стюардесса впечатлила Сеть образом Кардашьян
Главная страница сайта Спутник
Поисковик "Спутник" прекратил работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией
Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Британцы оценили военный фестиваль в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния