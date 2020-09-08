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РИА Наука
https://ria.ru/20200908/kosmonavty-1576920535.html
Ученые объяснили, какое питание нужно для успеха межпланетной миссии
Ученые из Италии, Германии, Франции и Бразилии провели анализ научных исследований, посвященных изменениям кишечного микробиома у людей, длительное время... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T11:41
2020-09-08T13:11
риа наука
биология
здоровье
болонский университет
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
питание
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> провели анализ научных исследований, посвященных изменениям кишечного микробиома у людей, длительное время находящихся в невесомости, и подготовили рекомендации — как избежать опасных для здоровья последствий межпланетных перелетов. Статья <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2020.553929/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> в журнале Frontiers in Physiology.Известно, что длительное пребывание в космосе может нанести серьезный ущерб здоровью космонавтов. В условиях невесомости движение внутренних жидкостей, которые обычно циркулируют под действием гравитации, нарушается. Это вызывает изменения в функциях желудочно-кишечного тракта и негативно влияет на обмен веществ, здоровье костей и мышц, иммунитет, психическое состояние, ухудшает когнитивные функции.При этом возникает несколько петель отрицательной обратной связи: снижение тонуса мышц и заброс жидкостей вызывают тошноту и подавляют аппетит, рацион космической еды неизбежно перестраивает микробиом кишечника, что приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем — риску развития желудочно-кишечных инфекций и воспалений, а также нарушению обмена веществ, включая пониженную чувствительность к инсулину.Ученые из четырех стран под руководством профессора Сильвии Туррони (Silvia Turroni) из отделения микробной экологии здоровья <a href="http://ria.ru/organization_Bolonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Болонского университета</a> и профессора Мартины Хеер (Martina Heer) из Института питания и пищевых наук Боннского университета, решили выяснить, насколько меры по сохранению микробиома кишечника защитят космонавтов от негативных последствий длительных космических путешествий, например, полета на Марс."Изменения в микробиоме, вероятно, приведут к нарушению сбалансированных и сложных отношений между микробами и их человеческим хозяином, что может иметь серьезные последствия для функционирования всех систем организма, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Туррони. — Литература предполагает, что контрмеры в области питания, основанные на пребиотиках и пробиотиках, имеют большие перспективы для защиты космических путешественников".Авторы отмечают, что существует огромное количество пробиотиков и вариантов питания для космонавтов, однако специальные рекомендации по восстановлению микробиома кишечника отсутствуют. Со своей стороны, они предлагают включить в рацион космонавтов сбалансированные по набору компонентов блюда с большим количеством клетчатки, запускающей микробный метаболизм в кишечнике, а также специальные микробные добавки в виде бактерий, выделяющих иммуностимулирующие вещества, или синтезирующих вещества, необходимые для роста костей."Благополучие кишечного микробиома космических путешественников должно быть одной из основных целей длительных исследовательских миссий в космосе, — говорит Хеер. — Чтобы обеспечить успех этих миссий, мы не должны упускать из виду множество микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте, и следить за их балансом".Обзор показывает, что манипулирование микробиомом кишечника может стать мощным способом поддержания здоровья на борту космического корабля. Однако, отмечают авторы, предстоит еще большая работа, чтобы выяснить, какой путь выбрать — разработку универсальных микробных добавок или индивидуальный подход для каждого космонавта.Интересно то, что в одном из исследований, включенных в обзор, отмечается, что микробиомы космических путешественников во время длительного пребывания на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> стали более похожими друг на друга.
https://ria.ru/20200416/1570108122.html
https://ria.ru/20190328/1552182998.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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биология, здоровье, болонский университет, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, питание

Ученые объяснили, какое питание нужно для успеха межпланетной миссии

11:41 08.09.2020 (обновлено: 13:11 08.09.2020)
1069
© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые из Италии, Германии, Франции и Бразилии провели анализ научных исследований, посвященных изменениям кишечного микробиома у людей, длительное время находящихся в невесомости, и подготовили рекомендации — как избежать опасных для здоровья последствий межпланетных перелетов. Статья опубликована в журнале Frontiers in Physiology.
Известно, что длительное пребывание в космосе может нанести серьезный ущерб здоровью космонавтов. В условиях невесомости движение внутренних жидкостей, которые обычно циркулируют под действием гравитации, нарушается. Это вызывает изменения в функциях желудочно-кишечного тракта и негативно влияет на обмен веществ, здоровье костей и мышц, иммунитет, психическое состояние, ухудшает когнитивные функции.
При этом возникает несколько петель отрицательной обратной связи: снижение тонуса мышц и заброс жидкостей вызывают тошноту и подавляют аппетит, рацион космической еды неизбежно перестраивает микробиом кишечника, что приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем — риску развития желудочно-кишечных инфекций и воспалений, а также нарушению обмена веществ, включая пониженную чувствительность к инсулину.
Ученые из четырех стран под руководством профессора Сильвии Туррони (Silvia Turroni) из отделения микробной экологии здоровья Болонского университета и профессора Мартины Хеер (Martina Heer) из Института питания и пищевых наук Боннского университета, решили выяснить, насколько меры по сохранению микробиома кишечника защитят космонавтов от негативных последствий длительных космических путешествий, например, полета на Марс.
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"Изменения в микробиоме, вероятно, приведут к нарушению сбалансированных и сложных отношений между микробами и их человеческим хозяином, что может иметь серьезные последствия для функционирования всех систем организма, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Туррони. — Литература предполагает, что контрмеры в области питания, основанные на пребиотиках и пробиотиках, имеют большие перспективы для защиты космических путешественников".
Авторы отмечают, что существует огромное количество пробиотиков и вариантов питания для космонавтов, однако специальные рекомендации по восстановлению микробиома кишечника отсутствуют.
Со своей стороны, они предлагают включить в рацион космонавтов сбалансированные по набору компонентов блюда с большим количеством клетчатки, запускающей микробный метаболизм в кишечнике, а также специальные микробные добавки в виде бактерий, выделяющих иммуностимулирующие вещества, или синтезирующих вещества, необходимые для роста костей.
"Благополучие кишечного микробиома космических путешественников должно быть одной из основных целей длительных исследовательских миссий в космосе, — говорит Хеер. — Чтобы обеспечить успех этих миссий, мы не должны упускать из виду множество микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте, и следить за их балансом".
Обзор показывает, что манипулирование микробиомом кишечника может стать мощным способом поддержания здоровья на борту космического корабля. Однако, отмечают авторы, предстоит еще большая работа, чтобы выяснить, какой путь выбрать — разработку универсальных микробных добавок или индивидуальный подход для каждого космонавта.
Интересно то, что в одном из исследований, включенных в обзор, отмечается, что микробиомы космических путешественников во время длительного пребывания на борту МКС стали более похожими друг на друга.
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РИА НаукабиологияЗдоровьеБолонский университетМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаПитание
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