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Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Не думаю, что в России будет вторая волна коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:30
2020-09-08T17:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Не думаю, что в России будет вторая волна <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, выступая на Московском финансовом форуме во вторник."Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений, по крайней мере мы так надеемся", - сказал Собянин.Он отметил, что Москва показала всему миру, что может бороться и преодолевать сложности.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество

Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

17:30 08.09.2020 (обновлено: 17:52 08.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Не думаю, что в России будет вторая волна коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
"Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде. Я уверен, что наша система здравоохранения сумеет справиться с новыми вызовами без всяких дополнительных серьёзных ограничений, по крайней мере мы так надеемся", - сказал Собянин.
Он отметил, что Москва показала всему миру, что может бороться и преодолевать сложности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
2053016
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинОбщество
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