https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576941892.html
Почти 2,5 тысячи больных COVID-19 находятся в палатах интенсивной терапии
Почти 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 в РФ на сегодняшний день находятся в палатах интенсивной терапии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:39
2020-09-08T15:39
2020-09-08T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Почти 2,5 тысячи пациентов с COVID-19 в РФ на сегодняшний день находятся в палатах интенсивной терапии, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Инфекция не сошла на нет. В палатах интенсивной терапии находятся почти 2,5 тысячи пациентов (с коронавирусом)", - сказал Мурашко в ходе молодежного форума "Сделано в Арктике".<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество