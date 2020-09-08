Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576935930.html
Минздрав заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах
Во всех регионах России в целом наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:17
2020-09-08T15:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Во всех регионах России в целом наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.При этом он подчеркнул, что для возвращения к нормальной жизни люди должны продолжать соблюдать противоэпидемические меры.Ранее в Минздраве сообщили о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>. Ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.Как отметили в ведомстве, препарат прошел все необходимые лабораторные испытания.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
К огромному сожалению, минувшая неделя принесла нам лишь плохие новости про коронавирус. В Воронежской области были зафиксированы плавный рост заболеваемости и резкий рост смертности пациентов коронавирусных стационаров. На прошлой неделе в нашем регионе скончались 26 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это печальный рекорд по числу умерших за неделю. Официальное количество жертв коронавируса на сегодня составляет 154 человека. Причиной смерти большинства из них стала пневмония. Однако есть куда более печальная статистика, которая, как аккуратно признают врачи, ближе к истине. Это общее число умерших от пневмонии. Именно пневмония, напомним, основное осложнение COVID-19. Причём в некоторых случаях, когда пациенты затянули с обращением к врачам, сам коронавирус с помощью тестов уже не определяется. А лёгкие «полыхают» вовсю. Так вот, от пневмонии на прошлой неделе в Воронежской области умер 61 человек. Это тоже рекорд по числу умерших за неделю.
14
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_324:0:3053:2047_1400x0_80_0_0_b733192c3ad17e07d8fb5a09ccbb51e6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Минздрав заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах

14:17 08.09.2020 (обновлено: 15:59 08.09.2020)
2277
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен — РИА Новости. Во всех регионах России в целом наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
При этом он подчеркнул, что для возвращения к нормальной жизни люди должны продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

"В первую очередь мы должны не ожидать (вторую. — Прим. ред.) волну, а в первую очередь мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить подъема (заболеваемости. — Прим. ред.). На наш взгляд — наиболее целесообразный и рациональный путь", — сказал Мурашко.

Ранее в Минздраве сообщили о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.
Как отметили в ведомстве, препарат прошел все необходимые лабораторные испытания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
321931219
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
К огромному сожалению, минувшая неделя принесла нам лишь плохие новости про коронавирус. В Воронежской области были зафиксированы плавный рост заболеваемости и резкий рост смертности пациентов коронавирусных стационаров. На прошлой неделе в нашем регионе скончались 26 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это печальный рекорд по числу умерших за неделю. Официальное количество жертв коронавируса на сегодня составляет 154 человека. Причиной смерти большинства из них стала пневмония. Однако есть куда более печальная статистика, которая, как аккуратно признают врачи, ближе к истине. Это общее число умерших от пневмонии. Именно пневмония, напомним, основное осложнение COVID-19. Причём в некоторых случаях, когда пациенты затянули с обращением к врачам, сам коронавирус с помощью тестов уже не определяется. А лёгкие «полыхают» вовсю. Так вот, от пневмонии на прошлой неделе в Воронежской области умер 61 человек. Это тоже рекорд по числу умерших за неделю.
8 сентября, 14:42
Somebody ElseSomebody Else
400901
Рекомендуем
Не было отравления – главный токсиколог Омской области о причине состояния Навального
Омский врач исключил возможность отравления Навального "Новичком"
Здание МИД России
Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Экспресс-тестирование на COVID-19
Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Люди фоторафируют Шанхайский всемирный финансовый центр
Китай опять выиграл глобальный кризис
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Засуженный артист. Чем запомнился процесс по делу Ефремова
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что, "возможно, немного пересидел" на своем посту
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
Капкейки
Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил проект Минтруда по новогодним праздникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния