https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576935930.html

Минздрав заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах

Во всех регионах России в целом наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:17

2020-09-08T14:17

2020-09-08T15:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен — РИА Новости.</strong> Во всех регионах России в целом наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.При этом он подчеркнул, что для возвращения к нормальной жизни люди должны продолжать соблюдать противоэпидемические меры.Ранее в Минздраве сообщили о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>. Ее поставки в регионы ожидаются в ближайшее время.Как отметили в ведомстве, препарат прошел все необходимые лабораторные испытания.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Somebody Else К огромному сожалению, минувшая неделя принесла нам лишь плохие новости про коронавирус. В Воронежской области были зафиксированы плавный рост заболеваемости и резкий рост смертности пациентов коронавирусных стационаров. На прошлой неделе в нашем регионе скончались 26 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это печальный рекорд по числу умерших за неделю. Официальное количество жертв коронавируса на сегодня составляет 154 человека. Причиной смерти большинства из них стала пневмония. Однако есть куда более печальная статистика, которая, как аккуратно признают врачи, ближе к истине. Это общее число умерших от пневмонии. Именно пневмония, напомним, основное осложнение COVID-19. Причём в некоторых случаях, когда пациенты затянули с обращением к врачам, сам коронавирус с помощью тестов уже не определяется. А лёгкие «полыхают» вовсю. Так вот, от пневмонии на прошлой неделе в Воронежской области умер 61 человек. Это тоже рекорд по числу умерших за неделю. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество