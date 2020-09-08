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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576913852.html
В Москве выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 695 , Санкт-Петербурге — 210, Ростовской области — 147, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:33
2020-09-08T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
республика алтай
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 695 , <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 210, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> — 147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 695, 2. Санкт-Петербург - 210, 3. Ростовская область - 147", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> -6, в Карелии -5, в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">республике Алтай</a> - 4.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, республика алтай, смоленская область, общество

В Москве выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 08.09.2020
772
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 695 , Санкт-Петербурге — 210, Ростовской области — 147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 695, 2. Санкт-Петербург - 210, 3. Ростовская область - 147", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в в Смоленской области -6, в Карелии -5, в республике Алтай - 4.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваРеспублика АлтайСмоленская областьОбщество
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