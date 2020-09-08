https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576913743.html
В России за сутки выявили 5099 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 5099 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:32
2020-09-08T10:32
2020-09-08T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 5099 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Примерно в четверти случаев инфекция не дала симптомов (23,2 процента).Наибольшее количество заразившихся в Москве — 695, Петербурге — 210 и Ростовской области — 147. Нет прироста в Ненецком и Чукотском автономных округах.Умерли 122 человека (всего — 17 993), вылечились 6772 (850 049) пациента.За время пандемии в стране зафиксировали 1 035 789 случаев заболевания. Темп суточного прироста составил полпроцента.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200908/testirovanie-1576908143.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество