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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576913743.html
В России за сутки выявили 5099 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 5099 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:32
2020-09-08T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 5099 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Примерно в четверти случаев инфекция не дала симптомов (23,2 процента).Наибольшее количество заразившихся в Москве — 695, Петербурге — 210 и Ростовской области — 147. Нет прироста в Ненецком и Чукотском автономных округах.Умерли 122 человека (всего — 17 993), вылечились 6772 (850 049) пациента.За время пандемии в стране зафиксировали 1 035 789 случаев заболевания. Темп суточного прироста составил полпроцента.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России за сутки выявили 5099 случаев заражения коронавирусом

10:32 08.09.2020 (обновлено: 11:15 08.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 5099 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Примерно в четверти случаев инфекция не дала симптомов (23,2 процента).
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:29Распространение нового коронавируса
В России провели более 38,9 миллиона тестов на COVID-19
Наибольшее количество заразившихся в Москве — 695, Петербурге — 210 и Ростовской области — 147. Нет прироста в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Умерли 122 человека (всего — 17 993), вылечились 6772 (850 049) пациента.
За время пандемии в стране зафиксировали 1 035 789 случаев заболевания. Темп суточного прироста составил полпроцента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7412407
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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