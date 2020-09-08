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https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576909264.html
В Москве 1250 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Еще 1250 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от коронавируса более 223 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:17
2020-09-08T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1250 пациентов выздоровели от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего врачи вылечили от коронавируса более 223 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1250 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 223502", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1250 пациентов излечились от коронавируса за сутки

09:17 08.09.2020
300
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще 1250 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от коронавируса более 223 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1250 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 223502", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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