https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576906164.html

Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей

Почти 50 тысяч детей перенесли COVID-19 в России за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T03:25

2020-09-08T03:25

2020-09-08T06:31

распространение нового коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Почти 50 тысяч детей перенесли <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> за первые шесть месяцев 2020 года, у половины он протекал в легкой форме, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a>.По данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года выявлено 47 712 случаев заражения коронавирусом у несовершеннолетних, что составило 8,4% от общего числа заболевших.Как отметили в Роспотребнадзоре, ученые объясняют такое положение дел объясняется "конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания", а также недостатком рецептора АПФ, к которому прикрепляется коронавирус.У 32,3% детей COVID-19 протекал бессимптомно, в тяжелой форме его перенесли лишь 0,2% несовершеннолетних пациентов. При этом наибольшая доля среднетяжелых и тяжелых форм болезни встречалась у детей в возрасте младше года, отметили.Осложнения при коронавирусе у несовершеннолетних также регистрировались достаточно редко - пневмонию перенесли не более восьми процентов пациентов, преимущественно старше семи лет, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее профессор, завотделом <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei/" target="_blank">НИЦЭМ имени Гамалеи</a> Александр Бутенко сообщил <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200908/vaktsina-1576883852.html">радио Sputnik</a>, что планируется создать две категории вакцины от коронавируса "Спутник V" - для взрослых и детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов – ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации для детей и для взрослых", – объяснил ученый.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200908/gamalei-1576905675.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество