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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/konstitutsiya-1576926828.html
В Кремле ожидают диалога по конституционной реформе в Белоруссии
В Кремле исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью по конституционной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:39
2020-09-08T12:39
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле исходят из заявлений президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью по конституционной реформе, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Лукашенко в конце августа заявил, что в Белоруссии есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, которые работают над изменениями в главный закон страны. Он подчеркнул, что проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия

В Кремле ожидают диалога по конституционной реформе в Белоруссии

12:39 08.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью по конституционной реформе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы исходим из заявлений президента Белоруссии Лукашенко о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью в плане обсуждения конституционной реформы... Это будет диалог с теми, кто находится в рамках правового поля", - сказал Песков журналистам.

Лукашенко в конце августа заявил, что в Белоруссии есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, которые работают над изменениями в главный закон страны. Он подчеркнул, что проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссия
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