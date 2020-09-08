https://ria.ru/20200908/konstitutsiya-1576926828.html

В Кремле ожидают диалога по конституционной реформе в Белоруссии

В Кремле исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью по конституционной... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:39

2020-09-08T12:39

2020-09-08T12:39

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле исходят из заявлений президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью по конституционной реформе, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Лукашенко в конце августа заявил, что в Белоруссии есть специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, которые работают над изменениями в главный закон страны. Он подчеркнул, что проект обновленной конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение, будет проведен референдум.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/tikhanovskaya-1576918721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия