https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908445.html

Соратник Колесниковой прокомментировал ее задержание

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова точно не планировала покидать территорию республики, но информации о ее... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T08:39

2020-09-08T08:39

2020-09-08T10:01

украина

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> точно не планировала покидать территорию республики, но информации о ее местонахождении нет, заявил РИА Новости во вторник другой член президиума КС юрист Максим Знак.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил РИА Новости, что Колесникова и еще два представителя КС - Антон Родненков и Иван Кравцов - прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Между тем Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, сообщило, что Колесникова задержана на границе с Украиной, поиск Кравцова и Родненкова идет совместно с украинской стороной."Точно не планировала (уезжать – ред.), 100% ... Нет, официальной информации о ее местонахождении нет", - сказал Знак.Он также отметил, что новости о выезде Колесниковой и еще двух представителей КС стали для него неожиданностью.Он также выразил надежду, что Родненков и Кравцов в настоящее время действительно на Украине, и заверил, что как только они выйдут на связь, КС оппозиции даст комментарий. "Пока у нас связи с ними нет. Мы пытались с ними связаться, но телефоны у них отключены еще со вчерашнего дня", - добавил собеседник агентства.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a>

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Von Stirliz МОЛОДЦЫ погранцы! Теперь понятно - разыгрывался вариант Бабченко: "лидер оппозиции" сгинула, кровавый режым, и т д. по схеме. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мария колесникова, белоруссия, в мире