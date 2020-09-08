https://ria.ru/20200908/kocharyan-1576924904.html

Сторонники экс-главы Армении Кочаряна собрались у суда

Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна собрались у здания суда в Ереване, где во вторник после почти месячного перерыва возобновится заседание... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:20

2020-09-08T12:20

2020-09-08T12:21

юрий хачатуров

одкб

сейран оганян

роберт кочарян

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости.</strong> Сторонники бывшего президента Армении <a href="http://ria.ru/person_Robert_Kocharjan/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Кочаряна</a> собрались у здания суда в Ереване, где во вторник после почти месячного перерыва возобновится заседание по его делу, они выражают экс-главе государства свою поддержку, передает корреспондент РИА Новости.Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_KHachaturov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Хачатуров</a>, экс-глава минобороны <a href="http://ria.ru/person_Sejjran_Oganjan/" target="_blank" data-auto="true">Сейран Оганян</a> и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.Полиция пока не препятствует собранию, однако через мегафоны призывает сохранять социальную дистанцию.Заседание суда под председательством Анны Данибекян в последний раз прошло 11 августа. В тот день адвокат Геворгяна Эрик Алексанян проинформировал, что уходит в отпуск и не сможет присутствовать на процессе. С учетом этого датой очередного заседания суда было назначено 8 сентября.

https://ria.ru/20200622/1573280341.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, в мире