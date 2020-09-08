https://ria.ru/20200908/kniga-1576958081.html

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T20:32

2020-09-08T20:32

2020-09-08T20:36

майкл коэн

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Коэна</a> про главу российского государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Коэн в своей книге утверждает, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире."Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы "триллионном состоянии" российского президента.

https://ria.ru/20200908/tramp-1576957568.html

Роман Пнр Кто-то сомневался в кол-ве денег Путина? :) 22

Степан Краснов Верю......... 19

10

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл коэн, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире