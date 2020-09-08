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https://ria.ru/20200908/kniga-1576958081.html
Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа
В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T20:32
2020-09-08T20:36
майкл коэн
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Коэна</a> про главу российского государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.Коэн в своей книге утверждает, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире."Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы "триллионном состоянии" российского президента.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576957568.html
Кто-то сомневался в кол-ве денег Путина? :)
22
Верю.........
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майкл коэн, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Песков прокомментировал отрывки про Путина из книги экс-адвоката Трампа

20:32 08.09.2020 (обновлено: 20:36 08.09.2020)
6585
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле назвали "уткой" утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про главу российского государства Владимира Путина.
Коэн в своей книге утверждает, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу диктатором, царем и богатейшим человеком в мире.
"Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы "триллионном состоянии" российского президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 20:10
Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме
1072940314
Обсудить 10
Майкл КоэнДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Кто-то сомневался в кол-ве денег Путина? :)
8 сентября, 20:46
РПРоман Пнр
1010119
Верю.........
8 сентября, 20:37
Степан КрасновСтепан Краснов
920017
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