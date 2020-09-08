Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай сделал строгое представление Индии в связи с последним обострением на границе, назвав предупредительные выстрелы индийских военных серьезной провокацией, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее минобороны Индии заявило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. При этом минобороны и МИД Китая заявили, что это именно индийские солдаты сделали предупредительные выстрелы, а китайские военные были вынуждены предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации.
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"Действия индийской стороны серьезно нарушили наши договоренности, привели к напряженности, это серьезная военная провокация. Китай по дипломатическим и военным каналам сделал Индии строгое представление, призвав индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия", - заявил дипломат.
Обострение ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого обе страны усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
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Еще одно обострение ситуации произошло 29-30 августа, когда минобороны Индии сообщило о "провокационных военных действиях", устроенных войсками Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо. Как позже сообщил МИД Индии, китайские войска снова предприняли провокационные действия также 31 августа, когда командиры расквартированных в регионе частей двух стран начали переговоры о деэскалации ситуации.
Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета. Как сообщило минобороны КНР, в ходе прошедшей в начале сентября встречи главы минобороны двух стран высказались за мирное урегулирование приграничного вопроса.