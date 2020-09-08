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https://ria.ru/20200908/kitay-1576923078.html
Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе
Китай сделал строгое представление Индии в связи с последним обострением на границе, назвав предупредительные выстрелы индийских военных серьезной провокацией,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:03
2020-09-08T12:03
чжао лицзянь
министерство обороны индии
мид индии
мид кнр
нью-дели
китай
индия
в мире
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<strong>ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> сделал строгое представление <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> в связи с последним обострением на границе, назвав предупредительные выстрелы индийских военных серьезной провокацией, заявил на брифинге во вторник официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Индии</a> заявило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. При этом минобороны и МИД Китая заявили, что это именно индийские солдаты сделали предупредительные выстрелы, а китайские военные были вынуждены предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации."Действия индийской стороны серьезно нарушили наши договоренности, привели к напряженности, это серьезная военная провокация. Китай по дипломатическим и военным каналам сделал Индии строгое представление, призвав индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия", - заявил дипломат.Обострение ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого обе страны усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.Еще одно обострение ситуации произошло 29-30 августа, когда минобороны Индии сообщило о "провокационных военных действиях", устроенных войсками Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо. Как позже сообщил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Indii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Индии</a>, китайские войска снова предприняли провокационные действия также 31 августа, когда командиры расквартированных в регионе частей двух стран начали переговоры о деэскалации ситуации.Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">минобороны КНР</a>, в ходе прошедшей в начале сентября встречи главы минобороны двух стран высказались за мирное урегулирование приграничного вопроса.
https://ria.ru/20200831/kitay-1576537152.html
https://ria.ru/20200902/indiya-1576635777.html
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чжао лицзянь, министерство обороны индии, мид индии, мид кнр, нью-дели, китай, индия, в мире

Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе

12:03 08.09.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Китай сделал строгое представление Индии в связи с последним обострением на границе, назвав предупредительные выстрелы индийских военных серьезной провокацией, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее минобороны Индии заявило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. При этом минобороны и МИД Китая заявили, что это именно индийские солдаты сделали предупредительные выстрелы, а китайские военные были вынуждены предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации.
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:18
Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
"Действия индийской стороны серьезно нарушили наши договоренности, привели к напряженности, это серьезная военная провокация. Китай по дипломатическим и военным каналам сделал Индии строгое представление, призвав индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия", - заявил дипломат.
Обострение ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого обе страны усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
Индия. Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:46
В Индии запретили более ста разработанных в Китае приложений
Еще одно обострение ситуации произошло 29-30 августа, когда минобороны Индии сообщило о "провокационных военных действиях", устроенных войсками Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо. Как позже сообщил МИД Индии, китайские войска снова предприняли провокационные действия также 31 августа, когда командиры расквартированных в регионе частей двух стран начали переговоры о деэскалации ситуации.
Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета. Как сообщило минобороны КНР, в ходе прошедшей в начале сентября встречи главы минобороны двух стран высказались за мирное урегулирование приграничного вопроса.
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Чжао ЛицзяньМинистерство обороны ИндииМИД ИндииМИД КНРНью-ДелиКитайИндияВ мире
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