https://ria.ru/20200908/kitay-1576923078.html

Китай сделал представление Индии из-за последнего обострения на границе

Китай сделал строгое представление Индии в связи с последним обострением на границе, назвав предупредительные выстрелы индийских военных серьезной провокацией,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:03

2020-09-08T12:03

2020-09-08T12:03

чжао лицзянь

министерство обороны индии

мид индии

мид кнр

нью-дели

китай

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f4b36aef2cf797affce34d1b0562ead9.jpg

<strong>ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> сделал строгое представление <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> в связи с последним обострением на границе, назвав предупредительные выстрелы индийских военных серьезной провокацией, заявил на брифинге во вторник официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_KNR/" target="_blank" data-auto="true">МИД КНР</a> <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Индии</a> заявило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. При этом минобороны и МИД Китая заявили, что это именно индийские солдаты сделали предупредительные выстрелы, а китайские военные были вынуждены предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации."Действия индийской стороны серьезно нарушили наши договоренности, привели к напряженности, это серьезная военная провокация. Китай по дипломатическим и военным каналам сделал Индии строгое представление, призвав индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия", - заявил дипломат.Обострение ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого обе страны усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.Еще одно обострение ситуации произошло 29-30 августа, когда минобороны Индии сообщило о "провокационных военных действиях", устроенных войсками Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо. Как позже сообщил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Indii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Индии</a>, китайские войска снова предприняли провокационные действия также 31 августа, когда командиры расквартированных в регионе частей двух стран начали переговоры о деэскалации ситуации.Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_KNR/" target="_blank" data-auto="true">минобороны КНР</a>, в ходе прошедшей в начале сентября встречи главы минобороны двух стран высказались за мирное урегулирование приграничного вопроса.

https://ria.ru/20200831/kitay-1576537152.html

https://ria.ru/20200902/indiya-1576635777.html

нью-дели

китай

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, министерство обороны индии, мид индии, мид кнр, нью-дели, китай, индия, в мире