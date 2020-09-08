https://ria.ru/20200908/kipr-1576929747.html
Проблему Кипра позволил бы решить перезапуск переговоров, считает Лавров
Перезапуск переговоров позволил бы решить кипрскую проблему, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:09
2020-09-08T13:09
2020-09-08T13:09
никос христодулидис
евросовет
шарль мишель
сергей лавров
кипр
турция
оон
анкара
в мире
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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Перезапуск переговоров позволил бы решить кипрскую проблему, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как сказал Лавров, Россия своей стороны подтверждает приверженность всеобъемлющему, прочному, справедливому и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе имеющихся резолюций Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Полагаем, что наиболее эффективным обеспечением гарантий независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности могли бы стать гарантии Совета безопасности ООН. В настоящий момент не видим необходимости в корректировке мандата миротворцев ООН, которые здесь расположены на острове", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Христодулидисом</a>."Мы полагаем, что скорейший перезапуск переговоров по окончательному решению кипрской проблемы позволил бы создать конструктивную атмосферу, которая необходима для нахождения компромисса", - добавил он.Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> суверенных прав Кипра, в частности, <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова.Как ранее сообщил источник в ЕС, глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> призвал провести многостороннюю конференцию для поиска мирного решения ситуации в Восточном Средиземноморье. Мишель также подчеркнул важность "деэскалации конфликта" и призвал Турцию воздержаться от действий, разжигающих напряженность.
https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576853956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никос христодулидис, евросовет, шарль мишель, сергей лавров, кипр, турция, оон, анкара, в мире