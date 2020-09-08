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Проблему Кипра позволил бы решить перезапуск переговоров, считает Лавров
Перезапуск переговоров позволил бы решить кипрскую проблему, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:09
2020-09-08T13:09
никос христодулидис
евросовет
шарль мишель
сергей лавров
кипр
турция
оон
анкара
в мире
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<strong>НИКОСИЯ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Перезапуск переговоров позволил бы решить кипрскую проблему, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как сказал Лавров, Россия своей стороны подтверждает приверженность всеобъемлющему, прочному, справедливому и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе имеющихся резолюций Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Полагаем, что наиболее эффективным обеспечением гарантий независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности могли бы стать гарантии Совета безопасности ООН. В настоящий момент не видим необходимости в корректировке мандата миротворцев ООН, которые здесь расположены на острове", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Христодулидисом</a>."Мы полагаем, что скорейший перезапуск переговоров по окончательному решению кипрской проблемы позволил бы создать конструктивную атмосферу, которая необходима для нахождения компромисса", - добавил он.Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> суверенных прав Кипра, в частности, <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова.Как ранее сообщил источник в ЕС, глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> призвал провести многостороннюю конференцию для поиска мирного решения ситуации в Восточном Средиземноморье. Мишель также подчеркнул важность "деэскалации конфликта" и призвал Турцию воздержаться от действий, разжигающих напряженность.
https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576853956.html
кипр
турция
анкара
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никос христодулидис, евросовет, шарль мишель, сергей лавров, кипр, турция, оон, анкара, в мире

Проблему Кипра позволил бы решить перезапуск переговоров, считает Лавров

13:09 08.09.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НИКОСИЯ, 8 сен – РИА Новости. Перезапуск переговоров позволил бы решить кипрскую проблему, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сказал Лавров, Россия своей стороны подтверждает приверженность всеобъемлющему, прочному, справедливому и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе имеющихся резолюций Совета безопасности ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 10:13
Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией, заявил Лавров
"Полагаем, что наиболее эффективным обеспечением гарантий независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности могли бы стать гарантии Совета безопасности ООН. В настоящий момент не видим необходимости в корректировке мандата миротворцев ООН, которые здесь расположены на острове", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.
"Мы полагаем, что скорейший перезапуск переговоров по окончательному решению кипрской проблемы позволил бы создать конструктивную атмосферу, которая необходима для нахождения компромисса", - добавил он.
Правительство Республики Кипр заявляет о постоянном нарушении Турцией суверенных прав Кипра, в частности, Анкара проводит бурение в морской зоне Кипра и ведет сейсмическую разведку в исключительной экономической зоне и на шельфе Кипра в нарушение его суверенных прав. ЕС неоднократно выступал с осуждением этих действий. Турция заявляет, что не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра, аргументируя это тем, что турки-киприоты также имеют право на распоряжение природными богатствами острова.
Как ранее сообщил источник в ЕС, глава Евросовета Шарль Мишель призвал провести многостороннюю конференцию для поиска мирного решения ситуации в Восточном Средиземноморье. Мишель также подчеркнул важность "деэскалации конфликта" и призвал Турцию воздержаться от действий, разжигающих напряженность.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 06:08
Сотрудничество с Турцией не отразится на диалоге с Кипром, заверил Лавров
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Никос ХристодулидисЕвросоветШарль МишельСергей ЛавровКипрТурцияООНАнкараВ мире
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