https://ria.ru/20200908/keshbek-1576945762.html

Туроператоры из регионов одобрили программу кешбэка

Программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств получила одобрение у туроператоров,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:39

2020-09-08T16:39

2020-09-08T17:06

туризм

кешбэк

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

российский союз туриндустрии (рст)

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств получила одобрение у туроператоров, работающих в регионах страны, сказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тур необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.Собеседник агентства напомнил, что эта акция стала первой инициативой со стороны государства, когда финансовое стимулирование путешествий по стране было направлено непосредственно на потребителя."Это особенно важно в такой сложный период, когда поездки по миру не вполне безопасны и ограничены. Со стороны турбизнеса россияне получили расширенный спектр предложений для путешествий по своей стране, а со стороны государства — возможность вернуть до 20 процентов средств в виде кешбэка. Как раз об этом говорят представители регионов на выставке "Отдых-2020", — прокомментировал ситуацию представитель РСТ.Игнатьев напомнил, что руководители Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, Российской гостиничной ассоциации, комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии уже направили письмо с совместной просьбой о повторении акции премьер-министру Михаилу Мишустину."Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения. Более того, программа кэшбэка поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристического рынка – расширить границы высокого сезона", – привел представитель турбизнеса фрагмент письма.

https://ria.ru/20200908/chartery-1576930387.html

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, туризм, новости - туризм, михаил мишустин, российский союз туриндустрии (рст)