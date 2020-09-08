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Туризм
https://ria.ru/20200908/keshbek-1576945762.html
Туроператоры из регионов одобрили программу кешбэка
Программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств получила одобрение у туроператоров,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:39
2020-09-08T17:06
туризм
кешбэк
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
российский союз туриндустрии (рст)
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств получила одобрение у туроператоров, работающих в регионах страны, сказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тур необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.Собеседник агентства напомнил, что эта акция стала первой инициативой со стороны государства, когда финансовое стимулирование путешествий по стране было направлено непосредственно на потребителя."Это особенно важно в такой сложный период, когда поездки по миру не вполне безопасны и ограничены. Со стороны турбизнеса россияне получили расширенный спектр предложений для путешествий по своей стране, а со стороны государства — возможность вернуть до 20 процентов средств в виде кешбэка. Как раз об этом говорят представители регионов на выставке "Отдых-2020", — прокомментировал ситуацию представитель РСТ.Игнатьев напомнил, что руководители Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, Российской гостиничной ассоциации, комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии уже направили письмо с совместной просьбой о повторении акции премьер-министру Михаилу Мишустину."Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения. Более того, программа кэшбэка поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристического рынка – расширить границы высокого сезона", – привел представитель турбизнеса фрагмент письма.
https://ria.ru/20200908/chartery-1576930387.html
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кешбэк, туризм, новости - туризм, михаил мишустин, российский союз туриндустрии (рст)

Туроператоры из регионов одобрили программу кешбэка

16:39 08.09.2020 (обновлено: 17:06 08.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакОтдыхающие на параплане в поселке Кача в Крыму
Отдыхающие на параплане в поселке Кача в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Павлишак
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств получила одобрение у туроператоров, работающих в регионах страны, сказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлилась неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тур необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"На площадке международной туристической выставки "Отдых-2020" нам удалось побеседовать с представителями туристического бизнеса из различных регионов России. Многие из них приняли участие в программе кешбэка и заверили, что такую акцию необходимо обязательно повторить", — сказал Игнатьев.
Собеседник агентства напомнил, что эта акция стала первой инициативой со стороны государства, когда финансовое стимулирование путешествий по стране было направлено непосредственно на потребителя.
"Это особенно важно в такой сложный период, когда поездки по миру не вполне безопасны и ограничены. Со стороны турбизнеса россияне получили расширенный спектр предложений для путешествий по своей стране, а со стороны государства — возможность вернуть до 20 процентов средств в виде кешбэка. Как раз об этом говорят представители регионов на выставке "Отдых-2020", — прокомментировал ситуацию представитель РСТ.
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Игнатьев напомнил, что руководители Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России, Российской гостиничной ассоциации, комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, комиссии РСПП по туристской индустрии уже направили письмо с совместной просьбой о повторении акции премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения. Более того, программа кэшбэка поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристического рынка – расширить границы высокого сезона", – привел представитель турбизнеса фрагмент письма.
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ТуризмКешбэкТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
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