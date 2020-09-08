https://ria.ru/20200908/kanikuly-1576911005.html

Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:51

2020-09-08T09:51

2020-09-08T13:09

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруд</a> подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября."Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы. Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в министерстве. Документ разместили на портале <a href="https://regulation.gov.ru/projects#departments=4&statuses=20&npa=108029" target="_blank" rel="nofollow noopener">regulation.gov.ru</a> для общественного обсуждения.Если его примут, в следующем году россияне будут отдыхать:

https://ria.ru/20200815/1575814899.html

Илья Jlord 2 месяца на карантине мало посидели,еще 10 дней надо что ли!! 198

Николай Аверов Надо конечно, отдыхать всегда хочется)) 163

43

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество