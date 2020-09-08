https://ria.ru/20200908/kanikuly-1576911005.html
Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:51
2020-09-08T09:51
2020-09-08T13:09
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруд</a> подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября."Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы. Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в министерстве. Документ разместили на портале <a href="https://regulation.gov.ru/projects#departments=4&statuses=20&npa=108029" target="_blank" rel="nofollow noopener">regulation.gov.ru</a> для общественного обсуждения.Если его примут, в следующем году россияне будут отдыхать:
https://ria.ru/20200815/1575814899.html
Илья Jlord
2 месяца на карантине мало посидели,еще 10 дней надо что ли!!
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Николай Аверов
Надо конечно, отдыхать всегда хочется))
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество