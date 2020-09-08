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Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:51
2020-09-08T13:09
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF" target="_blank">Минтруд</a> подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября."Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы. Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в министерстве. Документ разместили на портале <a href="https://regulation.gov.ru/projects#departments=4&amp;statuses=20&amp;npa=108029" target="_blank" rel="nofollow noopener">regulation.gov.ru</a> для общественного обсуждения.Если его примут, в следующем году россияне будут отдыхать:
https://ria.ru/20200815/1575814899.html
2 месяца на карантине мало посидели,еще 10 дней надо что ли!!
198
Надо конечно, отдыхать всегда хочется))
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил установить новогодние каникулы с 1 по 10 января

09:51 08.09.2020 (обновлено: 13:09 08.09.2020)
199359
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируются во время снегопада в Москве
Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Ведомство хочет установить каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября.
"Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля", — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, пояснили в министерстве.
Документ разместили на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Если его примут, в следующем году россияне будут отдыхать:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября.
31 декабря.
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15 августа, 13:52Туризм
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Обсудить 43
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
2 месяца на карантине мало посидели,еще 10 дней надо что ли!!
8 сентября, 09:52
Илья JlordИлья Jlord
445306128
Надо конечно, отдыхать всегда хочется))
8 сентября, 09:56
НАНиколай Аверов
140301019
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