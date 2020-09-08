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РИА Наука
https://ria.ru/20200908/kamera-1576954068.html
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США получили первые тестовые изображения с разрешением 3200 мегапикселей. Снимки... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:51
2020-09-08T20:51
риа наука
министерство энергетики сша
космос - риа наука
чили
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерства энергетики США</a> получили первые тестовые изображения с разрешением 3200 мегапикселей. Снимки сделаны самой большой в мире цифровой камерой, которую установят на обзорный телескоп строящейся в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> Обсерватории имени Веры Рубин. Информация <a href="https://www6.slac.stanford.edu/news/2020-09-08-sensors-world-largest-digital-camera-snap-first-3200-megapixel-images-slac.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована</a> на официальном сайте SLAC.Изображения настолько велики, что для отображения их в полном размере потребовалось бы 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4K, а разрешение позволяет увидеть мяч для гольфа с расстояния 25 километров. Разработчики отмечают, что разработанная в SLAC камера, сборка которой была завершена в январе, поднимет детальность астрофизических наблюдений на беспрецедентный уровень.После установки в обсерватории камера будет снимать панорамные изображения всего южного полушария неба в течение десяти лет. Полученные данные лягут в основу крупнейшего астрономического каталога всех времен — LSST (Legacy Survey of Space and Time), который, как планируется, будет включать около двадцати миллиардов галактик.Ученые также надеются, что полученные с помощью новой камеры сведения, приблизят их к разгадкам больших загадок Вселенной, включая темную материю и темную энергию."Это достижение — одно из самых значительных из всего проекта Обсерватории Веры Рубин, — приводятся в пресс-релизе лаборатории SLAC слова ее директора Стивена Кана (Steven Kahn). — Завершение работы над фокальной плоскостью камеры LSST и ее успешные испытания — это огромная победа команды инженеров, которая позволит обсерватории Веры Рубин получать астрономические данные нового поколения".Фокальная плоскость камеры, по словам ученых, чем-то похожа на матрицу обычной цифровой камеры, только сложнее. С помощью датчиков она улавливает свет, излучаемый или отраженный объектом, и преобразует его в электрические сигналы, которые используются для создания цифрового изображения. Всего поверхность камеры содержит 189 отдельных ПЗС-устройств (CCD-матриц), каждый из которых обеспечивает разрешение 16 мегапикселей — примерно столько же, сколько сенсоры изображений современных цифровых камер. Наборы из девяти ПЗС-матриц и их вспомогательной электроники собраны в квадратные блоки, названные "плотами", которые, в свою очередь, собраны на сетке, удерживающей их вместе.Новая камера уникальна во всем. Она не только содержит колоссальные 3,2 миллиарда пикселей, но и сами эти пиксели очень малы — около десяти микрон в ширину. При этом сама фокальная плоскость чрезвычайно ровная — отклонение от плоской поверхности не превышает одной десятой толщины человеческого волоса. Это позволяет камере делать четкие изображения с очень высоким разрешением.Наконец, весь телескоп спроектирован таким образом, что датчики изображения смогут обнаруживать объекты в 100 миллионов раз тусклее, чем те, которые видны невооруженным глазом. Такая чувствительность позволит увидеть свечу за несколько тысяч километров."Эти характеристики просто поразительны, — говорит научный сотрудник проекта камеры LSST Стивен Ритц (Steven Ritz) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. — Они позволят реализовать амбициозную научную программу Обсерватории Веры Рубин. Эти данные улучшат наши знания о том, как галактики эволюционировали с течением времени, и позволят проверить наши модели темной материи и темной энергии более глубоко и точно, чем когда-либо. Обсерватория станет прекрасным местом для широкого круга научных исследований — от детальных исследований Солнечной системы до изучения далеких объектов на краю видимой Вселенной".Рабочая температура датчиков — минус сто градусов Цельсия, поэтому вся фокальная плоскость камеры размещена внутри криостата. В ближайшие несколько месяцев специалисты вставят криостат с фокальной плоскостью в корпус камеры и добавят линзы, включая самый большой в мире оптический объектив, затвор и систему замены фильтров для изучения ночного неба в разных цветах. К середине 2021 года камера размером с внедорожник будет готова к финальным испытаниям, прежде чем отправиться в Чили.
https://ria.ru/20200908/ekzoplanety-1576943084.html
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60
министерство энергетики сша, космос - риа наука, чили

Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки

18:51 08.09.2020 (обновлено: 20:51 08.09.2020)
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© Jacqueline Orrell/SLAC National Accelerator LaboratoryФокальная плоскость камеры LSST
Фокальная плоскость камеры LSST - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Jacqueline Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory
Фокальная плоскость камеры LSST
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США получили первые тестовые изображения с разрешением 3200 мегапикселей. Снимки сделаны самой большой в мире цифровой камерой, которую установят на обзорный телескоп строящейся в Чили Обсерватории имени Веры Рубин. Информация опубликована на официальном сайте SLAC.
Изображения настолько велики, что для отображения их в полном размере потребовалось бы 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4K, а разрешение позволяет увидеть мяч для гольфа с расстояния 25 километров. Разработчики отмечают, что разработанная в SLAC камера, сборка которой была завершена в январе, поднимет детальность астрофизических наблюдений на беспрецедентный уровень.
После установки в обсерватории камера будет снимать панорамные изображения всего южного полушария неба в течение десяти лет. Полученные данные лягут в основу крупнейшего астрономического каталога всех времен — LSST (Legacy Survey of Space and Time), который, как планируется, будет включать около двадцати миллиардов галактик.
Ученые также надеются, что полученные с помощью новой камеры сведения, приблизят их к разгадкам больших загадок Вселенной, включая темную материю и темную энергию.
"Это достижение — одно из самых значительных из всего проекта Обсерватории Веры Рубин, — приводятся в пресс-релизе лаборатории SLAC слова ее директора Стивена Кана (Steven Kahn). — Завершение работы над фокальной плоскостью камеры LSST и ее успешные испытания — это огромная победа команды инженеров, которая позволит обсерватории Веры Рубин получать астрономические данные нового поколения".
Фокальная плоскость камеры, по словам ученых, чем-то похожа на матрицу обычной цифровой камеры, только сложнее. С помощью датчиков она улавливает свет, излучаемый или отраженный объектом, и преобразует его в электрические сигналы, которые используются для создания цифрового изображения.
© Greg Stewart/SLAC National Accelerator LaboratoryПоле зрения и разрешение камеры LSST
Поле зрения и разрешение камеры LSST - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Greg Stewart/SLAC National Accelerator Laboratory
Поле зрения и разрешение камеры LSST
Всего поверхность камеры содержит 189 отдельных ПЗС-устройств (CCD-матриц), каждый из которых обеспечивает разрешение 16 мегапикселей — примерно столько же, сколько сенсоры изображений современных цифровых камер. Наборы из девяти ПЗС-матриц и их вспомогательной электроники собраны в квадратные блоки, названные "плотами", которые, в свою очередь, собраны на сетке, удерживающей их вместе.
Новая камера уникальна во всем. Она не только содержит колоссальные 3,2 миллиарда пикселей, но и сами эти пиксели очень малы — около десяти микрон в ширину. При этом сама фокальная плоскость чрезвычайно ровная — отклонение от плоской поверхности не превышает одной десятой толщины человеческого волоса. Это позволяет камере делать четкие изображения с очень высоким разрешением.
Наконец, весь телескоп спроектирован таким образом, что датчики изображения смогут обнаруживать объекты в 100 миллионов раз тусклее, чем те, которые видны невооруженным глазом. Такая чувствительность позволит увидеть свечу за несколько тысяч километров.
"Эти характеристики просто поразительны, — говорит научный сотрудник проекта камеры LSST Стивен Ритц (Steven Ritz) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. — Они позволят реализовать амбициозную научную программу Обсерватории Веры Рубин. Эти данные улучшат наши знания о том, как галактики эволюционировали с течением времени, и позволят проверить наши модели темной материи и темной энергии более глубоко и точно, чем когда-либо. Обсерватория станет прекрасным местом для широкого круга научных исследований — от детальных исследований Солнечной системы до изучения далеких объектов на краю видимой Вселенной".
Рабочая температура датчиков — минус сто градусов Цельсия, поэтому вся фокальная плоскость камеры размещена внутри криостата. В ближайшие несколько месяцев специалисты вставят криостат с фокальной плоскостью в корпус камеры и добавят линзы, включая самый большой в мире оптический объектив, затвор и систему замены фильтров для изучения ночного неба в разных цветах. К середине 2021 года камера размером с внедорожник будет готова к финальным испытаниям, прежде чем отправиться в Чили.
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