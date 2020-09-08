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Эксперт объяснил, почему Путину нет необходимости лететь в Иркутск
Врио губернатора Иркутской области и его команда нацелены на решение поставленной президентом России задачи по устранению последствий прошлогоднего паводка,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:43
2020-09-08T15:43
алексей мартынов (политолог)
владимир путин
иркутская область
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Врио губернатора Иркутской области и его команда нацелены на решение поставленной президентом России задачи по устранению последствий прошлогоднего паводка, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.По словам эксперта, на совещании Владимира Путина с главой МЧС было отмечено, что новая команда врио губернатора состоит из компетентных управленцев, которые уже обозначили сроки решения проблем."Естественно, что определенное количество проблем после наводнения, после трагедии определенно осталось, но в то же время на этой встрече отметили именно изменение динамики, и сегодня были обозначены и сроки, и как это дело решается и будет решаться дальше", – заключил Мартынов.
иркутская область
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алексей мартынов (политолог), владимир путин, иркутская область, общество

Эксперт объяснил, почему Путину нет необходимости лететь в Иркутск

15:43 08.09.2020
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© Михаил Климентьев8 сентября 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году в режиме видеоконференции
8 сентября 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Михаил Климентьев
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врио губернатора Иркутской области и его команда нацелены на решение поставленной президентом России задачи по устранению последствий прошлогоднего паводка, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Одна из причин, почему Путину нет необходимости самолично лететь в регион, именно в том, что там работает сильная команда врио. Это было отмечено, пускай не прямым текстом, но мы все понимаем, о чем идет речь. Конечно, это основная задача сегодняшнего врио Иркутской области. В любом случае главное – это помочь людям", – отметил эксперт.

По словам эксперта, на совещании Владимира Путина с главой МЧС было отмечено, что новая команда врио губернатора состоит из компетентных управленцев, которые уже обозначили сроки решения проблем.
"Естественно, что определенное количество проблем после наводнения, после трагедии определенно осталось, но в то же время на этой встрече отметили именно изменение динамики, и сегодня были обозначены и сроки, и как это дело решается и будет решаться дальше", – заключил Мартынов.
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Алексей Мартынов (политолог)Владимир ПутинИркутская областьОбщество
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