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Эксперт объяснил, почему Путину нет необходимости лететь в Иркутск

Врио губернатора Иркутской области и его команда нацелены на решение поставленной президентом России задачи по устранению последствий прошлогоднего паводка,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:43

2020-09-08T15:43

2020-09-08T15:43

алексей мартынов (политолог)

владимир путин

иркутская область

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Врио губернатора Иркутской области и его команда нацелены на решение поставленной президентом России задачи по устранению последствий прошлогоднего паводка, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.По словам эксперта, на совещании Владимира Путина с главой МЧС было отмечено, что новая команда врио губернатора состоит из компетентных управленцев, которые уже обозначили сроки решения проблем."Естественно, что определенное количество проблем после наводнения, после трагедии определенно осталось, но в то же время на этой встрече отметили именно изменение динамики, и сегодня были обозначены и сроки, и как это дело решается и будет решаться дальше", – заключил Мартынов.

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мартынов (политолог), владимир путин, иркутская область, общество