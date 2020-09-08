https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576953537.html

Названа дата презентации нового iPhone 12

Корпорация Apple объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября, сообщает компания. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T18:42

2020-09-08T18:42

2020-09-08T18:42

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября, сообщает <u><a href="https://www.apple.com/apple-events/" target="_blank" rel="nofollow noopener">компания</a></u>. Хоть Apple и не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии, но из многочисленных источников известно, что именно на ней покажут четыре новых <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12.Кроме смартфонов на осенней презентации могут выпустить новые умные часы Apple Watch Series 6, обновленные планшеты <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> и другие продукты. Помимо этого, должен состояться окончательный релиз <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14, после чего смартфоны начнут получать обновления операционной системы.

https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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