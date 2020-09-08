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РИА Наука
https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576953537.html
Названа дата презентации нового iPhone 12
Корпорация Apple объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября, сообщает компания. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:42
2020-09-08T18:42
риа наука
apple iphone
apple ipad
apple ios
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября, сообщает <u><a href="https://www.apple.com/apple-events/" target="_blank" rel="nofollow noopener">компания</a></u>. Хоть Apple и не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии, но из многочисленных источников известно, что именно на ней покажут четыре новых <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12.Кроме смартфонов на осенней презентации могут выпустить новые умные часы Apple Watch Series 6, обновленные планшеты <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> и другие продукты. Помимо этого, должен состояться окончательный релиз <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14, после чего смартфоны начнут получать обновления операционной системы.
https://ria.ru/20200908/iphone-12-1576897494.html
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, гаджеты, технологии

Названа дата презентации нового iPhone 12

18:42 08.09.2020
4682
© AppleСкриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020
Скриншот с конференции для разработчиков Apple WWDC 2020 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Apple
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Корпорация Apple объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября, сообщает компания.
Хоть Apple и не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии, но из многочисленных источников известно, что именно на ней покажут четыре новых iPhone 12.
Покупательница в магазине современной техники - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:00РИА Наука
У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года
Кроме смартфонов на осенней презентации могут выпустить новые умные часы Apple Watch Series 6, обновленные планшеты iPad и другие продукты. Помимо этого, должен состояться окончательный релиз iOS 14, после чего смартфоны начнут получать обновления операционной системы.
22622025
Обсудить 5
РИА НаукаApple iPhoneApple iPadApple iOSAppleгаджетыТехнологии
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