https://ria.ru/20200908/intervyu-1576937560.html

Интервью Лукашенко российским журналистам длится два часа

Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко российским журналистам состоит из примерно 20 вопросов и длится два часа, сообщил один из интервьюеров Роман РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:37

2020-09-08T14:37

2020-09-08T14:38

роман бабаян

александр лукашенко

минск

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Интервью президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> российским журналистам состоит из примерно 20 вопросов и длится два часа, сообщил один из интервьюеров <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном."Взяли интервью у Александра Лукашенко. Около 20 вопросов и два часа ответов. Ждите. Интересно", - написал Бабаян в своем <a href="https://tmtr.me/robabayan" target="_blank">Telegram-канале</a>.

https://ria.ru/20200908/protesty-1576936559.html

4

минск

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бабаян, александр лукашенко, минск, белоруссия, общество