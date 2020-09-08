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Интервью Лукашенко российским журналистам длится два часа
Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко российским журналистам состоит из примерно 20 вопросов и длится два часа, сообщил один из интервьюеров Роман РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:37
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роман бабаян
александр лукашенко
минск
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Интервью президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> российским журналистам состоит из примерно 20 вопросов и длится два часа, сообщил один из интервьюеров <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бабаян</a>.Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном."Взяли интервью у Александра Лукашенко. Около 20 вопросов и два часа ответов. Ждите. Интересно", - написал Бабаян в своем <a href="https://tmtr.me/robabayan" target="_blank">Telegram-канале</a>.
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роман бабаян, александр лукашенко, минск, белоруссия, общество

Интервью Лукашенко российским журналистам длится два часа

14:37 08.09.2020 (обновлено: 14:38 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко российским журналистам состоит из примерно 20 вопросов и длится два часа, сообщил один из интервьюеров Роман Бабаян.
Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что во вторник в Минске возьмет интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 14:27Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что ему по-человечески обидно из-за протестов
"Взяли интервью у Александра Лукашенко. Около 20 вопросов и два часа ответов. Ждите. Интересно", - написал Бабаян в своем Telegram-канале.
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Роман БабаянАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияОбщество
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