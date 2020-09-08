https://ria.ru/20200908/internet-1576951278.html
Глава ВТБ обвинил интернет в нарастающей агрессии общества
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что мир в целом стал более конфликтным и во многом это связано с интернетом, распространяющим, в том числе, негативную... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:58
2020-09-08T17:58
2020-09-08T18:25
втб
андрей костин (банкир)
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kostin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Костин</a> считает, что мир в целом стал более конфликтным и во многом это связано с интернетом, распространяющим, в том числе, негативную информацию."В целом, мне кажется, мир стал более конфликтным сегодня, чем он был там даже 20 лет назад или, может, 30. Во многом, мне кажется, это связано с цифровизацией, с интернетом, который распространяет, в том числе, и негативную или какую-то разного рода информацию, которая формирует общественное мнение, приводит общество к такой большей агрессивности", - сказал он на стратегической сессии Московского финансового форума.Костин считает, что этой "обратной стороной цифровизации" необходимо заниматься.
https://ria.ru/20200901/deti-1576557324.html
Ярослав Погодин
Согласен. Интернет в руках специалистов информационной войны по сути проводник интересов других государств. Инструмент агрессии. Это мы отчётливо сейчас наблюдаем на примере Беларуси
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, андрей костин (банкир), технологии, экономика