https://ria.ru/20200908/integratsiya-1576938497.html
Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:48
2020-09-08T14:48
2020-09-08T20:44
россия
роман бабаян
александр лукашенко
союзное государство
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928193_0:267:3166:2048_1400x0_80_0_0_1690da5286179924d66f4769305a9553.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>.Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="https://ria.ru/person_roman-babayan" target="_blank">Роман Бабаян</a>."А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты", - написал Бабаян в своем <a href="https://tlgrm.ru/channels/@robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале.
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html
8
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576928193_964:397:3166:2048_1400x0_80_0_0_5ab2612c76cb0c9599ff446ab9459014.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман бабаян, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, политика