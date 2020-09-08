https://ria.ru/20200908/integratsiya-1576938497.html

Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:48

2020-09-08T14:48

2020-09-08T20:44

россия

роман бабаян

александр лукашенко

союзное государство

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>.Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="https://ria.ru/person_roman-babayan" target="_blank">Роман Бабаян</a>."А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты", - написал Бабаян в своем <a href="https://tlgrm.ru/channels/@robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале.

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман бабаян, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, политика