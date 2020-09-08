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https://ria.ru/20200908/integratsiya-1576938497.html
Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T14:48
2020-09-08T20:44
россия
роман бабаян
александр лукашенко
союзное государство
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>.Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" <a href="https://ria.ru/person_roman-babayan" target="_blank">Роман Бабаян</a>."А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты", - написал Бабаян в своем <a href="https://tlgrm.ru/channels/@robabayan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале.
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576681012.html
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россия
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россия, роман бабаян, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, политика

Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией

14:48 08.09.2020 (обновлено: 20:44 08.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства.
Об этом он сообщил в интервью, выдержки из которого публикует главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
"А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты", - написал Бабаян в своем Telegram-канале.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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РоссияРоман БабаянАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияПолитика
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