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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200908/indoneziya-1576910570.html
В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы
Власти и волонтеры в некоторых провинциях Индонезии в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса применяют "инновационные" методы наказания... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:45
2020-09-08T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
коронавирусы
джакарта
индонезия
в мире
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<strong>БАНГКОК, 8 сен – РИА Новости.</strong> Власти и волонтеры в некоторых провинциях Индонезии в рамках мероприятий по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> применяют "инновационные" методы наказания нарушителей масочного режима, помещая их в катафалки и бутафорские гробы, сообщает интернет-версия газеты <a href="https://www.thejakartapost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Jakarta Post</a>.В городе Проболинго в провинции Восточная Ява нарушителям предлагают посидеть в автомобиле-катафалке, в котором вместе с ними находятся пустой гроб для перевозки тел погибших от COVID-19, и представитель органов полиции или эпидемиологического контроля. Представитель властей читает нарушителю лекцию о масштабах пандемии и правилах эпидемиологической безопасности, а также предлагает нарушителю оценить собственные противоправные действия, сообщает газета.Такому наказанию, в частности, подверглись около 50 торговцев на рынке Maron Market, которых внезапная проверка застала без масок. Маски выдавались им представителями властей бесплатно перед посадкой в катафалк, говорится в сообщении.Помимо сидения в катафалке некоторые торговцы были также наказаны лишением права торговли на неделю, лишением идентификационной карточки гражданина <a href="http://ria.ru/location_Indonesia/" target="_blank" data-auto="true">Индонезии</a> на три месяца и работами по уборке рынка и очистке канализационных траншей, сообщает газета.Сотрудники агентства по поддержанию общественного порядка восточных районов индонезийской столицы <a href="http://ria.ru/location_Jakarta/" target="_blank" data-auto="true">Джакарты</a> до недавнего времени помещали нарушителей масочного режима на несколько минут в открытые бутафорские гробы, установленные на улицах на всеобщее обозрение, пишет газета.Пока нарушитель лежал в гробу, зрители могли его беспрепятственно фотографировать на свои смартфоны. Нарушителю при этом разрешалось закрыть от объективов лицо.Наказание лежанием в гробу прекратил глава агентства Будхи Новиан, сделавший своим сотрудникам внушение за не совсем законную инициативу, сообщает издание."Нарушения масочного режима наказываются по губернаторскому указу, штрафом или общественными работами. Никакие иные наказания за такие нарушения указом не предусмотрены", - заявил он газете.Наряду с <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппинами</a>, Индонезия остается одной из стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a>.За время пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией 197 тысяч человек, умерли от коронавируса 8 130 человек, выздоровели 141 тыс человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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юго-восточная азия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юго-восточная азия, коронавирусы, джакарта, индонезия, в мире

В Индонезии нарушителей масочного режима укладывали в гробы

09:45 08.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская маска. Архивное фото
БАНГКОК, 8 сен – РИА Новости. Власти и волонтеры в некоторых провинциях Индонезии в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса применяют "инновационные" методы наказания нарушителей масочного режима, помещая их в катафалки и бутафорские гробы, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.
В городе Проболинго в провинции Восточная Ява нарушителям предлагают посидеть в автомобиле-катафалке, в котором вместе с ними находятся пустой гроб для перевозки тел погибших от COVID-19, и представитель органов полиции или эпидемиологического контроля. Представитель властей читает нарушителю лекцию о масштабах пандемии и правилах эпидемиологической безопасности, а также предлагает нарушителю оценить собственные противоправные действия, сообщает газета.
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Такому наказанию, в частности, подверглись около 50 торговцев на рынке Maron Market, которых внезапная проверка застала без масок. Маски выдавались им представителями властей бесплатно перед посадкой в катафалк, говорится в сообщении.
Помимо сидения в катафалке некоторые торговцы были также наказаны лишением права торговли на неделю, лишением идентификационной карточки гражданина Индонезии на три месяца и работами по уборке рынка и очистке канализационных траншей, сообщает газета.
Сотрудники агентства по поддержанию общественного порядка восточных районов индонезийской столицы Джакарты до недавнего времени помещали нарушителей масочного режима на несколько минут в открытые бутафорские гробы, установленные на улицах на всеобщее обозрение, пишет газета.
Пока нарушитель лежал в гробу, зрители могли его беспрепятственно фотографировать на свои смартфоны. Нарушителю при этом разрешалось закрыть от объективов лицо.
Наказание лежанием в гробу прекратил глава агентства Будхи Новиан, сделавший своим сотрудникам внушение за не совсем законную инициативу, сообщает издание.
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"Нарушения масочного режима наказываются по губернаторскому указу, штрафом или общественными работами. Никакие иные наказания за такие нарушения указом не предусмотрены", - заявил он газете.
Наряду с Филиппинами, Индонезия остается одной из стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 в Юго-Восточной Азии.
За время пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией 197 тысяч человек, умерли от коронавируса 8 130 человек, выздоровели 141 тыс человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 26,7 миллиона случаев заражения, более 876 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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