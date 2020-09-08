https://ria.ru/20200908/indiya-1576909202.html

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:12

2020-09-08T09:12

2020-09-08T09:58

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости.</strong> Солдаты Народно-освободительной армии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индией</a> и Китаем регионе Ладакх, заявило <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Индии</a>."Именно Народно-освободительная армия Китая грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается. В данном случае 7 сентября 2020 года войска Народно-освободительной армия Китая пытались приблизиться к одной из наших передовых позиций вдоль линии фактического контроля и … произвели несколько выстрелов в воздух в попытке запугать наши войска", - говорится в заявлении минобороны Индии.В военном ведомстве также отметили, что "ни на одном этапе индийская армия не пересекала линию фактического контроля и не прибегала к каким-либо агрессивным средствам, включая стрельбу".Обострение ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого обе страны усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального <a href="http://ria.ru/location_New_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Дели</a>, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.Еще одно обострение ситуации произошло 29-30 августа, когда минобороны Индии сообщило о "провокационных военных действиях", устроенных войсками Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо. Как позже сообщил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Indii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Индии</a>, китайские войска снова предприняли провокационные действия также 31 августа, когда командиры расквартированных в регионе частей двух стран начали переговоры о деэскалации ситуации.Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета.Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Kitaja/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Китая</a>, в ходе прошедшей в начале сентября встречи главы минобороны двух стран высказались за мирное урегулирование приграничного вопроса.

https://ria.ru/20200703/1573836823.html

https://ria.ru/20200831/kitay-1576537152.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны китая, министерство обороны индии, мид индии, нью-дели, китай, индия, безопасность, в мире