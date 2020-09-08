Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200908/hurts--1576913278.html
Группа Hurts представила клип на песню "All I have to give"
Участники британского дуэта Hurts представили на YouTube клип на песню "All I have to give", которая вошла в их новый альбом "Faith". Релиз сборника состоялся... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:52
2020-09-08T10:52
культура
музыка
новости культуры
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576912804_9:0:1389:776_1400x0_80_0_0_08a47e8a7f4ad125dbb61e079056d984.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Участники британского дуэта Hurts представили на YouTube клип на песню "All I have to give", которая вошла в их новый альбом "Faith". Релиз сборника <a href="https://ria.ru/20200907/hurts-1576792875.html" target="_blank">состоялся</a> на прошлой неделе. Вокалист Тео Хатчкрафт в общественном туалете пытается залечить глубокую кровоточащую рану в животе. Параллельно музыкант рассказывает о душевных переживаниях, с которыми пытается справиться. В конце он приходит к выводу, несмотря ни на что надо двигаться дальше, навстречу "счастью". Темы боли, отчаяния, сомнений, грусти и веры стали основными не только в песне "All I have to give", но и в альбоме "Faith" в целом. "Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", – <a href="https://twitter.com/theohurts" target="_blank">прокомментировал</a> Хатчкрафт в твиттере.В альбоме 11 треков, среди которых "Redemption", "Darkest Hour", "Voices" и другие.
https://ria.ru/20200830/perry-1576443341.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576912804_219:0:1254:776_1400x0_80_0_0_b7dd4bbcd14896a433f0c2e0229f635e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, youtube

Группа Hurts представила клип на песню "All I have to give"

10:52 08.09.2020
109
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Участники британского дуэта Hurts представили на YouTube клип на песню "All I have to give", которая вошла в их новый альбом "Faith". Релиз сборника состоялся на прошлой неделе.
Вокалист Тео Хатчкрафт в общественном туалете пытается залечить глубокую кровоточащую рану в животе. Параллельно музыкант рассказывает о душевных переживаниях, с которыми пытается справиться. В конце он приходит к выводу, несмотря ни на что надо двигаться дальше, навстречу "счастью".
Темы боли, отчаяния, сомнений, грусти и веры стали основными не только в песне "All I have to give", но и в альбоме "Faith" в целом.
"Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", – прокомментировал Хатчкрафт в твиттере.
В альбоме 11 треков, среди которых "Redemption", "Darkest Hour", "Voices" и другие.
Американская певица Кэти Перри - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 00:44Культура
У Кэти Перри вышел шестой студийный альбом "Smile"
100000
КультураМузыкаНовости культурыYouTube
Рекомендуем
Экспозиция кинокамер в музее киноконцерна Мосфильм
Минкультуры рекомендовало поддержать производство 64 кинопроектов
Фото: Фокс
Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"
Актер Дэйв Франко
Специальным гостем фестиваля Comic Con Russia станет актер Дэйв Франко
Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год
Брэдли Купер считает кинопремии бессмысленными
Актриса Екатерина Варнава
Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией
Том Круз в фильме Миссия невыполнима: Протокол Фантом
Том Круз выполнил безумный трюк на съемках фильма "Миссия невыполнима"
Кадр из сериала Игра престолов
По студии с декорациями из "Игры престолов" будут водить экскурсии
Британская рок-группа Black Sabbath
Оззи Осборн рассказал, что думает о воссоединении с Black Sabbath
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Настасья Самбурская рассказала, сколько ей нужно денег на месяц
Стоп-кадр передачи в участием телеведущего Нейла Бьюкенена
В Сети обсуждают теорию, раскрывающую личность художника Бэнкси
Кадр из фильма Чужой(1979)
Ридли Скотт подтвердил, что снимет новый фильм из серии "Чужой"
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова: "Латать дыры — не выход!"
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин
Режиссер "Беслана" прокомментировал ограничение показа фильма на YouTube
Статуя Фемиды в суде
В Удмуртии педагога осудили на 21 год лишения свободы за растление детей
Виноградов Сергей Арсеньевич. Летний день, Крым 1917-й год
Выставка работ импрессиониста Сергея Виноградова откроется перформансом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния