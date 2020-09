https://ria.ru/20200908/hurts--1576913278.html

Группа Hurts представила клип на песню "All I have to give"

Участники британского дуэта Hurts представили на YouTube клип на песню "All I have to give", которая вошла в их новый альбом "Faith". Релиз сборника состоялся... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:52

2020-09-08T10:52

2020-09-08T10:52

<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости</strong>. Участники британского дуэта Hurts представили на YouTube клип на песню "All I have to give", которая вошла в их новый альбом "Faith". Релиз сборника <a href="https://ria.ru/20200907/hurts-1576792875.html" target="_blank">состоялся</a> на прошлой неделе. Вокалист Тео Хатчкрафт в общественном туалете пытается залечить глубокую кровоточащую рану в животе. Параллельно музыкант рассказывает о душевных переживаниях, с которыми пытается справиться. В конце он приходит к выводу, несмотря ни на что надо двигаться дальше, навстречу "счастью". Темы боли, отчаяния, сомнений, грусти и веры стали основными не только в песне "All I have to give", но и в альбоме "Faith" в целом. "Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", – <a href="https://twitter.com/theohurts" target="_blank">прокомментировал</a> Хатчкрафт в твиттере.В альбоме 11 треков, среди которых "Redemption", "Darkest Hour", "Voices" и другие.

