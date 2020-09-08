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https://ria.ru/20200908/granitsa-1576909339.html
Оппозиционеры Кравцов и Родненков покинули Белоруссию
Представители Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики, член президиума КС Мария... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:19
2020-09-08T10:41
госпогранкомитет белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представители Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики, член президиума КС Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.Ранее в ГПК республики подтвердили РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a>, Родненков и <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Между тем Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, сообщило, что Колесникова задержана на границе с Украиной, поиск Кравцова и Родненкова идет совместно с украинской стороной."Родненков и Кравцов покинули территорию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> и оказались на сопредельной стороне, Колесникова в настоящий момент задержана", - сказал Бычковский.По его данным, все трое представителей оппозиции 8 сентября около 4.00 (совпадает с мск) предприняли попытку покинуть территорию Белоруссии через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Как отметил представитель ведомства, с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды."Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако в последствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - сказал Бычковский.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/belorussiya-1576429693.html
https://ria.ru/20200908/kolesnikova-1576908213.html
Одна сбежала в Литву, вторая пыталась на Украину. Пора заканчивать этот балаган! И с двумя этими псевдогосударствами тоже!!!
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пипл схавает и эту версию:)))) пацтулам
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белоруссия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры пересечения границы с Украиной белорусскими оппозиционерами
Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский. Два других оппозиционера Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну. По словам Бычковского, они проехали через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка", где из-за особенностей этого участка границы стояли дополнительные наряды.
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госпогранкомитет белоруссии, белоруссия, в мире

Оппозиционеры Кравцов и Родненков покинули Белоруссию

09:19 08.09.2020 (обновлено: 10:41 08.09.2020)
8887
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Представители Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики, член президиума КС Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
Ранее в ГПК республики подтвердили РИА Новости, что Колесникова, Родненков и Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Между тем Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, сообщило, что Колесникова задержана на границе с Украиной, поиск Кравцова и Родненкова идет совместно с украинской стороной.
"Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне, Колесникова в настоящий момент задержана", - сказал Бычковский.
По его данным, все трое представителей оппозиции 8 сентября около 4.00 (совпадает с мск) предприняли попытку покинуть территорию Белоруссии через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Как отметил представитель ведомства, с учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды.
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"Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако в последствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - сказал Бычковский.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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8239821610
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Госпогранкомитет БелоруссииБелоруссияВ мире
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Одна сбежала в Литву, вторая пыталась на Украину. Пора заканчивать этот балаган! И с двумя этими псевдогосударствами тоже!!!
8 сентября, 09:22
Владимир ЛушниковВладимир Лушников
4902014
пипл схавает и эту версию:)))) пацтулам
8 сентября, 09:21
СaСергей acid
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