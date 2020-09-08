https://ria.ru/20200908/gosduma-1576913191.html
Путин встретится с лидерами фракций Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:29
2020-09-08T10:29
2020-09-08T10:36
госдума рф
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> обращение о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет."В принципе планируется и договариваемся, и разговор был. Но посмотрим, коронавирус сейчас. Некоторые отгородились коронавирусом. По крайней мере, разговор был. Я думаю, с началом сезона (может состояться), но в какой форме, онлайн… Обращение такое было провести встречу. Согласие тоже было, а когда?", - сказал Зюганов.По его словам, "назрело много проблем".
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин, политика