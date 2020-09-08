https://ria.ru/20200908/gosduma-1576913191.html

Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:29

2020-09-08T10:29

2020-09-08T10:36

госдума рф

геннадий зюганов

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> обращение о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет."В принципе планируется и договариваемся, и разговор был. Но посмотрим, коронавирус сейчас. Некоторые отгородились коронавирусом. По крайней мере, разговор был. Я думаю, с началом сезона (может состояться), но в какой форме, онлайн… Обращение такое было провести встречу. Согласие тоже было, а когда?", - сказал Зюганов.По его словам, "назрело много проблем".

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин, политика