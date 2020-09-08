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Путин встретится с лидерами фракций Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:29
2020-09-08T10:36
госдума рф
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> обращение о встрече с лидерами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет."В принципе планируется и договариваемся, и разговор был. Но посмотрим, коронавирус сейчас. Некоторые отгородились коронавирусом. По крайней мере, разговор был. Я думаю, с началом сезона (может состояться), но в какой форме, онлайн… Обращение такое было провести встречу. Согласие тоже было, а когда?", - сказал Зюганов.По его словам, "назрело много проблем".
https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576909848.html
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госдума рф, геннадий зюганов, владимир путин, политика

Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

10:29 08.09.2020 (обновлено: 10:36 08.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что на отправленное президенту РФ Владимиру Путину обращение о встрече с лидерами фракций Госдумы получен ответ о согласии на ее проведение, о дате и формате мероприятия решения пока нет.
"В принципе планируется и договариваемся, и разговор был. Но посмотрим, коронавирус сейчас. Некоторые отгородились коронавирусом. По крайней мере, разговор был. Я думаю, с началом сезона (может состояться), но в какой форме, онлайн… Обращение такое было провести встречу. Согласие тоже было, а когда?", - сказал Зюганов.
По его словам, "назрело много проблем".

"Требуется экстренная встреча, и в том числе с попыткой оранжевого переворота в Белоруссии", - уверен политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 09:29Протесты в Белоруссии
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
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Госдума РФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
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